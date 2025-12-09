Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望丨陈伯卖「垃圾死鱼」毒害街坊结局神逆转？街坊怒斥当面对质 背后真相竟与生命有关

TVB节目《东张西望》昨晚（8日）播出的一集，葵涌天光墟2.0再现，有观众报料有发现在慈云山有人同样捡垃圾当作正货卖，价钱更是便宜得令人难以置信。报料人称每晚7时左右，有一个「陈姓」阿伯在街市的垃圾房出现，摷出被弃置的厨余后并摆摊出售。

陈伯将钱买鸡柳给流浪狗吃

今晚播出的一集，有街坊得知陈伯出售食物的来源后，即场与陈伯对质，同时亦找来陈伯回应事件，原来陈伯在垃圾桶捡起那些垃圾食物卖给街坊之后，将钱买鸡柳给流浪狗吃，和带有病的狗狗去看兽医。 

婆婆儿子代母出头要求退钱

在今晚播出的一集，直击陈伯在街市垃圾桶捡拾别人丢弃的鱼获海鲜，再以低得惊人的价钱当作正货在街边转售，吸引不少贪便宜的街坊帮衬。记者直击现场，发现陈伯的「档口」布置简单，仅用发泡胶箱垫著，上面整齐地摆放著各种鱼类，乍看之下与一般鱼档无异。他以「星斑25蚊两条」、「15蚊三条」等超低价钱作招徕，成功吸引一位婆婆一口气用70蚊买下五条鱼。当摄制队告知婆婆鱼的来源后，她大惊失色。婆婆的儿子其后代母出头，与陈伯对质，陈伯立即退款，婆婆的儿子说：「啱喇，但系唔好将啲死鱼卖畀人。我嘅手都有一股腥味了，你呃老人家唔好。食你啲鱼会食死人，你赚咁多钱都冇用！」面对指控，陈伯一度辩称「我冇叫佢买」，更理直气壮地说：「我自己都有食。」

陈伯卖鱼为救六七十只流浪狗

正当所有人都认为陈伯是无良奸商时，故事却出现了惊人反转。《东张》主播猫仔黎宽怡上前追问，陈伯终于道出真相，他坦言自己是「环境逼人」，捡拾和变卖食物，是为了赚钱去照顾在坟场一带的六七十只流浪狗。陈伯表示喂饲流浪狗已超过二十年，不但会将捡来的鱼肉煮熟喂食，更会将卖鱼所得的钱，用来买鸡柳给狗狗「加餸」，让牠们「健康一点」。他更透露曾自费3,500几带生病的流浪狗看兽医，并为三十多只狗进行绝育手术。提到狗狗时，他难掩心痛之情，哽咽地说：「而家得番几只，我唔执，佢哋边有得食？拉我都要执，佢哋日日喺度咁等我。」

