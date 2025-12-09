日本天后滨崎步演唱会最终站澳门场宣布取消 上月上海站被迫停办 亚洲巡回演唱会烂尾收场

日本天后滨崎步原定于11月29日在上海举行的巡回演唱会，于举行前一日宣布遭取消，她透露原因为「不可抗力因素」。今日（9日）滨崎步在IG宣布，2026年1月10日的澳门最终场演唱会亦需要取消。

滨崎步澳门演唱会取消

滨崎步今日在IG限时动态表示，2025年6月14日在香港展开的「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」亚洲巡回演唱会，本来将以澳门作为是次巡回演出的最终场，但经过与主办方的讨论，由于各种因素决定取消该演出。她表示：「继上海演出之后，我们再次给大家带来了极大的遗憾和不便，团队和工作人员也感到非常失望，这次得到了亚洲各地观众支持的巡演将无法以最终演出的形式结束。我们真诚地道歉，并承诺会安排时间再次见面。对于已经购买上海和澳门演唱会门票的观众，我们的团队正在共同努力，确保您在获得2026年举办的​​巡回演唱会门票时享有优先权，所以请再耐心等待一段时间。我们将竭尽所能，确保您的遗憾不会白费。」

滨崎步另外亦贴出英文声明：「致所有TA会员，以及目前无法登入TA应用程式的会员：关于我们在澳门的演出，我有一个通知。我和我的团队将无法继续为大家带来这场演出。对于所有期待这场演出的朋友们，我深感抱歉。但是，我绝对不会放弃未来。」

相关阅读：滨崎步上海演唱会被取消：无意对不了解的事发表评论 日前发文关注香港大火特意删烟火表演