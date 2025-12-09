Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡鸿钧为音乐剧「处男秀」打80分 自爆虾碌事件：唔记得拎阿妈个袋

影视圈
更新时间：20:45 2025-12-09 HKT
发布时间：20:45 2025-12-09 HKT

胡鸿钧(Hubert)参与《从来是一对》演出，日前于首站佛山粤剧院演出两场，为了这套音乐剧，Hubert事前花了很多苦功排练，压力大到爆煲，幸好全场爆满，演出大成功，更得到观众高度评价。

宣掦承传意思

在音乐剧《从来是一对》中，Hubert饰演男主角，是一个本来于金融机构工作的39岁中年人，失业后历经迷茫最后选择在佛山南风古灶龙窑做陶艺，由于陶艺是佛山非物质文化遗产，能够在音乐剧中宣掦承传意思，令Hubert觉得好有意义。

乐易玲特地捧场

今次首站佛山两场，Hubert所属经理人公司邵氏高层乐易玲都有特地去捧场，对于自己之表现，Hubert给自己80分：「点都要鼓励一下，头两场无乜大失误，所以都算系几满意啦，始终系我处男音乐剧，好似好梦幻咁，庆幸系演出时可以好投入到角色入面，好享受整个演戏过程。」

幸得英姐临危不乱

由于喺现场踩台排练时间不多，以致在演出过程中，都有发生虾碌事件：「就系其中一场，本来我要攞阿妈个袋出嚟，但出到台时先突然忘记咗，心谂点算好呢，好彩饰演我阿妈的彭杏英阿英姐系一个舞台剧经验非常丰富的演员，佢发现我无攞个袋，就立即话阿仔我个袋喺边呀，你快啲返去帮我攞啦，好彩英姐临危不乱，弥补到我的失误，真系好多谢佢。」更令Hubert明白做音乐剧执生技巧真系好重要。音乐剧中除了要现场演绎不少歌舞外，还需要Hubert唱粤曲，令现场观众感到惊喜，对于唱粤曲，Hubert觉得有一定难度：「其实要唱出粤剧韵味真系好难，始终排练时间咁短，我只系尽量模仿个语气。」

