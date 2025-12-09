Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛演唱会周边产品重新设计　连专辑盈利一同捐出

更新时间：19:20 2025-12-09 HKT
发布时间：19:20 2025-12-09 HKT

MIRROR成员姜涛将于12月17日起假亚博举行合共9场的演唱会《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》，距离个唱尚余8天，姜涛正为个唱积极彩排。早前，大埔宏福苑发生五级大火，姜涛透过慈善机构捐出100万元助灾民。今天（9日），MakerVille在官方社交网宣布，为支持受灾居民，将把《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》演唱会相关周边产品，以及姜涛专辑《COMPOSITION》之盈利，悉数捐予本地募捐平台。

调整个唱周边产品设计

而在火灾发生后，姜涛以「LAVA」为主题的演唱会海报，亦重新设计换成一张全黑底色的照片。主办单位今日亦表示会调整个唱周边产品设计，以更恰切方式呈现：「由于重新设计及生产的安排，产品到货日期将稍为延后。有关最新设计及到货日期资讯，请留意MOOV官方IG及FB公布。感谢大家的体谅与耐心支持。」


 

