丁海寅疯传新人时期遭赵震雄施暴砸冰块 网民抽丝剥茧揾受害人真身

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-09 HKT
发布时间：18:00 2025-12-09 HKT

大热韩剧《解码追凶》（Signal）韩星赵震雄上周五（5日）被爆高中时期涉多次偷车、企图性侵等重罪，曾被判入少年感化院。赵震雄出道后，亦涉殴打剧团成员而被罚款，赵震雄在爆出负面新闻后翌日宣布退出演艺界。前日继有导演许哲公开指曾被赵震雄无故殴打，赵震雄又向一名新人演员脸上掷冰块。今日（9日）有报道指该新人演员是如今贵为一线演员的丁海寅。

丁海寅未回应传闻

据《Dispatch》报道，赵震雄曾在电影《无事忘家族》聚会时，对新人演员丢冰块及施暴。网民推敲时间及该新人出道背景，估计受害者极可能是丁海寅。事件曝光后引发热议，但丁海寅公司未回应传闻。另外，还有其他演员与前经理人相继指控，曾被赵震雄掌掴及用脚踢。

相关阅读：赵震雄黑历史继续爆 打导演向新人丢冰块 有网民撰文撑前辈才是受害者

中坚演员A某因无法忍受其暴力行为而离开现场，赵震雄事后才道歉。A某再指：「几年前我曾目睹他打后辈男演员巴掌并训斥，对方年纪不小，但场面仍震惊我，从此拍摄时我都避开他。」制作公司相关人士亦透露赵震雄曾在聚会中，以「开玩笑方式」持续拍打他后脑，他虽心情不悦，但仍忍住不反抗。

知名导演为赵震雄辩护

知名导演李沧东的弟弟李俊东的电影公司，曾制作过赵震雄有份演出的电影《魔童杀手》，他则撰文为赵震雄辩护，表示：「我们的社会太频繁地举行『祭品仪式』。杀死了李善均、杀死了Sulli、杀死了（小说家）马光洙、杀死了『红色分子』（韩国军政府时期对异议人士的污名化标签）。那么我们的社会变得多么健康和健全了？每当快要遗忘时，又把新的祭品摆上台、疯狂煽动，这种行为令人厌倦。」

相关阅读：赵震雄退圏令《Signal 2》有难产可能 角色正义与过去行为成冲突 tvN回应：仍在讨论当中

