Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo个唱改良战衣 监制吁神徒坐定定 毛舜筠撑场︰舒缓低沉心情

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-09 HKT
发布时间：17:15 2025-12-09 HKT

一连五场的卢瀚霆（Anson Lo，教主）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱会进行得如火如荼，今次演唱会以「埃及国度」为主题，Anson Lo以多套金光闪耀的华丽服装亮相，部份服饰重量更逾30磅。昨晚（8日）第3场，Anson Lo就表示舞台服饰上作出了改良；另外，昨晚演唱会，有部份热情的神徒（粉丝暱称）兴奋冲出原本自己的位置，监制庄少荣（细荣）今午在社交网贴文劝吁歌迷应安坐自己座位，以免影响其他观众。

好好照顾自己的情绪

Anson Lo今晨在社交网分享演出的照片和片段，他表示在舞台服饰上作出了改良，并写道︰「昨（前）天晚上我检讨自己的表演时，突然觉得这一件埃及战衣的黑色部分太多，于是问Kenneth大师可不可以稍作调整。辛苦整个造型及服装团队，才有今（昨）晚Day 3的改良版本。再次感谢Kenneth大师对我的爱和支持﹗」而他亦有在IG限时动态转发献唱 《致我》的片段，并表示：「希望大家要先好好照顾自己的情绪。」

另外，Anson Lo在台上曾呼吁大家不要冲出座位，而演唱会监制细荣今日（9日）亦在IG限时动态发文，呼吁在余下两场演唱会，请神徒安守在自己的座位，他写道：「倒数两场。其实99.999观众都听到Lo的呼吁，好乖，但就真系得番10几人仲系冇听阿Lo讲，咁就令成个区几百人睇唔到，被阻呢班人仲要好乖咁继续坐喺度，超乖，当中仲有好多小朋友，我知呢10几人太激动先咁，大家都要互相尊重，令所有人一齐好好欣赏阿Lo的精彩演出 #辛苦了AWE的带位及security  #King叫大家起身大家喺自己个座位起身就可以」。

曾先后与多位镜仔合作的毛舜筠（毛姐）继早前欣赏完柳应廷（Jer）的演唱会后，昨晚亦有现身支持Anson Lo 。毛姐今晨在社交网贴出分别与Jer及Anson Lo在演唱会后台的合照，同场还有彭秀慧导演，见他们揽到实晒合照，笑容灿烂，毛姐表示：「两场精彩的演唱会，舒缓了这阵子心情一直低沉的我」而Anson Lo 亦留言回复：「多谢妈。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
6小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
20小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
4小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
4小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
3小时前