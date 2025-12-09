Anson Lo个唱改良战衣 监制吁神徒坐定定 毛舜筠撑场︰纾缓低沉心情

一连五场的卢瀚霆（Anson Lo，教主）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱会进行得如火如荼，今次演唱会以「埃及国度」为主题，Anson Lo以多套金光闪耀的华丽服装亮相，部份服饰重量更逾30磅。昨晚（8日）第3场，Anson Lo就表示舞台服饰上作出了改良；另外，昨晚演唱会，有部份热情的神徒（粉丝暱称）兴奋冲出原本自己的位置，监制庄少荣（细荣）今午在社交网贴文劝吁歌迷应安坐自己座位，以免影响其他观众。

好好照顾自己的情绪

Anson Lo今晨在社交网分享演出的照片和片段，他表示在舞台服饰上作出了改良，并写道︰「昨（前）天晚上我检讨自己的表演时，突然觉得这一件埃及战衣的黑色部分太多，于是问Kenneth大师可不可以稍作调整。辛苦整个造型及服装团队，才有今（昨）晚Day 3的改良版本。再次感谢Kenneth大师对我的爱和支持﹗」而他亦有在IG限时动态转发献唱 《致我》的片段，并表示：「希望大家要先好好照顾自己的情绪。」

另外，Anson Lo在台上曾呼吁大家不要冲出座位，而演唱会监制细荣今日（9日）亦在IG限时动态发文，呼吁在余下两场演唱会，请神徒安守在自己的座位，他写道：「倒数两场。其实99.999观众都听到Lo的呼吁，好乖，但就真系得番10几人仲系冇听阿Lo讲，咁就令成个区几百人睇唔到，被阻呢班人仲要好乖咁继续坐喺度，超乖，当中仲有好多小朋友，我知呢10几人太激动先咁，大家都要互相尊重，令所有人一齐好好欣赏阿Lo的精彩演出 #辛苦了AWE的带位及security #King叫大家起身大家喺自己个座位起身就可以」。

曾先后与多位镜仔合作的毛舜筠（毛姐）继早前欣赏完柳应廷（Jer）的演唱会后，昨晚亦有现身支持Anson Lo 。毛姐今晨在社交网贴出分别与Jer及Anson Lo在演唱会后台的合照，同场还有彭秀慧导演，见他们揽到实晒合照，笑容灿烂，毛姐表示：「两场精彩的演唱会，纾缓了这阵子心情一直低沉的我」而Anson Lo 亦留言回复：「多谢妈。」