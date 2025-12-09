Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

EYT之父蔡和平回应晒皮草事件：望能求同存异 被指连累表姪女宣萱发文反问「有必要吗」

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-09 HKT
发布时间：17:00 2025-12-09 HKT

《欢乐今宵》之父、电视制作人蔡和平日前在IG分享晾晒皮草的照片，数十条可看到动物完整头部及爪的皮草挂于花园位置，举动引起争议。蔡和平日前就此在facebook作出回应，亦有提及表姪女宣萱。

蔡和平：我很抱歉

据蔡和平日前分享，这些皮草珍藏属于前电视台高层太太任平平。帖文中包含任平平笑容满面与皮草留影的照片，引来爱护动物及反皮草的网民留言批评，更有网民将蔡和平夫妇的行为，拿来跟他们的表姪女宣萱对比，直指双方在爱护动物的行为上看来南辕北辙。蔡和平就争议日前在facebook作出回应，亦有提及表姪女宣萱，「有必要让我的（表）姪女Jessica Hsuan（宣萱）因为与她无关的事情而难堪吗？」蔡和平亦就争议道歉：「我很抱歉，我之前分享了我妻子皮草的照片，这让一些朋友感到不快。」

相关阅读：宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪

蔡和平是爱动物之人

蔡和平续指：「我非常欣赏大家对动物福利的热情和关注，这真的让我感同身受。我想澄清一下，我分享的皮草都是旧皮草，也就是说，它们来自皮草曾经是时尚界常见元素的年代，那时我对皮草相关的问题还没有那么了解。身为动物爱好者，我反对任何为了获取皮草而伤害动物的现代做法，尤其是一些不必要的做法。我的本意并非提倡使用皮草，而是想反思我们的过去以及不断变化的时尚标准。我希望我们能在这个问题上求同存异，但仍然在对动物的爱中找到共同点。我希望能够互相理解，并鼓励大家继续对话，探讨如何共同支持动物权。」

相关阅读：「EYT之父」蔡和平罕有现身聚会 82岁卢海鹏身体惊现变化？林建明一举动掀回忆杀

此外，他亦表示不明为何而受到攻击，他昨日（8日）再于facebook回应：「我不知道为甚么我分享了我妻子收藏皮草的故事会遭到攻击？我并没有宣传或鼓励购买皮草。为甚么我们不能在意见不一致的事情上求同存异，这样世界才会更美好呢？」

相关阅读：「EYT之父」蔡和平助手成就惊人 曾封「欢乐今宵大家姐」 投资有道现任公司行政总裁

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
6小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
20小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
4小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
4小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
3小时前