EYT之父蔡和平回应晒皮草事件：望能求同存异 被指连累表姪女宣萱发文反问「有必要吗」

《欢乐今宵》之父、电视制作人蔡和平日前在IG分享晾晒皮草的照片，数十条可看到动物完整头部及爪的皮草挂于花园位置，举动引起争议。蔡和平日前就此在facebook作出回应，亦有提及表姪女宣萱。

蔡和平：我很抱歉

据蔡和平日前分享，这些皮草珍藏属于前电视台高层太太任平平。帖文中包含任平平笑容满面与皮草留影的照片，引来爱护动物及反皮草的网民留言批评，更有网民将蔡和平夫妇的行为，拿来跟他们的表姪女宣萱对比，直指双方在爱护动物的行为上看来南辕北辙。蔡和平就争议日前在facebook作出回应，亦有提及表姪女宣萱，「有必要让我的（表）姪女Jessica Hsuan（宣萱）因为与她无关的事情而难堪吗？」蔡和平亦就争议道歉：「我很抱歉，我之前分享了我妻子皮草的照片，这让一些朋友感到不快。」

蔡和平是爱动物之人

蔡和平续指：「我非常欣赏大家对动物福利的热情和关注，这真的让我感同身受。我想澄清一下，我分享的皮草都是旧皮草，也就是说，它们来自皮草曾经是时尚界常见元素的年代，那时我对皮草相关的问题还没有那么了解。身为动物爱好者，我反对任何为了获取皮草而伤害动物的现代做法，尤其是一些不必要的做法。我的本意并非提倡使用皮草，而是想反思我们的过去以及不断变化的时尚标准。我希望我们能在这个问题上求同存异，但仍然在对动物的爱中找到共同点。我希望能够互相理解，并鼓励大家继续对话，探讨如何共同支持动物权。」

此外，他亦表示不明为何而受到攻击，他昨日（8日）再于facebook回应：「我不知道为甚么我分享了我妻子收藏皮草的故事会遭到攻击？我并没有宣传或鼓励购买皮草。为甚么我们不能在意见不一致的事情上求同存异，这样世界才会更美好呢？」

