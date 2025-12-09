添麦菲查洛美携Kylie 现身《Marty Supreme》首映 粉碎分手传闻

《沙丘瀚战》荷里活型男添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）早前屡传与真人骚女星Kylie Jenner分手，美国时间周一2人以橙色情侣装亮相添麦菲的新片《Marty Supreme》洛杉矶首映礼，粉碎情变传闻！Kylie以超低胸装示人，丰满上围表露无遗，她与男友添麦菲不时在红地毯放闪，抢尽镜头。

桂莉芙儿子Moses都有撑场

同场还有金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、歌手Tyler, the Creator、Halsey、女星Odessa A'zion 、日本前乒乓球手川口功人等人。桂莉芙丈夫Brad Falchuk及与前夫Chris Martin所生的19岁儿子Moses都有撑场。

入围金球奖音乐/喜剧组影帝

添麦菲刚凭此片入围金球奖音乐/喜剧组影帝，与《一战再战》里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）、《选择有罪》李秉宪、《影星杰凯利》佐治古尼（George Clooney）等争奖。此片又在纽约影评人协会奖获得了最佳剧本奖，在影评网烂番茄的好评度高达97%。