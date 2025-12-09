Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

添麦菲查洛美携Kylie 现身《Marty Supreme》首映 粉碎分手传闻

影视圈
更新时间：16:15 2025-12-09 HKT
发布时间：16:15 2025-12-09 HKT

《沙丘瀚战》荷里活型男添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）早前屡传与真人骚女星Kylie Jenner分手，美国时间周一2人以橙色情侣装亮相添麦菲的新片《Marty Supreme》洛杉矶首映礼，粉碎情变传闻！Kylie以超低胸装示人，丰满上围表露无遗，她与男友添麦菲不时在红地毯放闪，抢尽镜头。

桂莉芙儿子Moses都有撑场

同场还有金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、歌手Tyler, the Creator、Halsey、女星Odessa A'zion 、日本前乒乓球手川口功人等人。桂莉芙丈夫Brad Falchuk及与前夫Chris Martin所生的19岁儿子Moses都有撑场。

入围金球奖音乐/喜剧组影帝

添麦菲刚凭此片入围金球奖音乐/喜剧组影帝，与《一战再战》里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）、《选择有罪》李秉宪、《影星杰凯利》佐治古尼（George Clooney）等争奖。此片又在纽约影评人协会奖获得了最佳剧本奖，在影评网烂番茄的好评度高达97%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
6小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
20小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
4小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
4小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
3小时前