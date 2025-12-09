Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江若琳摆脱合约风波 光明正大再唱自家作品

更新时间：15:15 2025-12-09 HKT
发布时间：15:15 2025-12-09 HKT

歌手江若琳（Elanne）早年与前经理人公司寰宇，曾因合约纠纷而对簿公堂，事件扰攘近7年才完结，日前，她时隔5年重返音乐节目《CHILL CLUB》，并演绎不少经典歌曲，她回想上一次参演时，正值与前公司有合约纠纷，内心充满惶恐，如今终于能光明正大分享作品，相当感慨。

网友大赞Elanne状态大勇

Elanne 在社交网分享多张当日演出的照片，并感触写道：「上次在Chill Club唱歌已是5年前的事了。当时PA问我『有官司在身，怕不怕唱旧歌？』我真的好怕！没想到5年后，我能光明正大分享自己的作品，唱那些我超爱的音乐。」她更大赞近年乐坛涌现多位风格独特女歌手，并谓：「每位都好厉害，这次演绎大家的作品超有意义。」不少网友纷纷大赞Elanne依然状态大勇，唱功一流，勾起以往很多回忆！

