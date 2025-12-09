金像影帝66岁前妻左脚骨裂肿如猪蹄 忧与骨质问题有关 轻视伤势忍痛凑孙险酿大祸

周润发前妻、66岁的余安安与第二任丈夫李万祺育有两女，女儿已荣升人母。余安安成为「最靓婆婆」后，近年享受凑孙乐。余安安昨日（8日）在社交网出PO，大呻遇上人生首次受伤事故，现时要接受中西合璧治疗，盼尽快康复。

余安安不良于行

余安安昨日在IG上载多张近照，见到她戴上鸭舌帽、口罩及太阳眼镜，双手撑住拐杖，右脚穿拖鞋，而左脚要用护具固定，看起来不良于行。另一张照片见到余安安左脚肿过「猪蹄」，又黑又肿，「拗柴」后问题不轻。

余安安关节没移位

余安安透露出事后最初将伤势轻视：「咁大个女从未试过拗柴，两星期前终于试咗，初初仲以为唔系好大件事，夜晚仲忍痛因为应承孙仔去睇灯饰！跟住第二日痛到行唔到就去睇中医。」余安安没想到会是骨裂，但庆幸关节没有移位。

余安安表示睇中医后仍未好转，才决定去检查：「再过多两日又觉得唔多妥去照埋X-Ray，原来骨裂咗，不幸中之大幸系冇移位，要买对超贵嘅boot着，庆幸系左脚，右脚最近仲可以揸到车，今次有一个小教训！以后行路小心，千祈唔好踏上个啲半吋膊位！放慢脚步。不过我好乖好勤力睇医生，中西合璧应该好快好返嘅」。

余安安获同行慰问

余安安曝光伤势后，获大批圈中人送上慰问，有网民关心余安安的健康，留言问道：「肿到惊人啊」、「睇西医好似稳阵些」、「咁容易骨裂嘅？系咪有骨质疏松？快啲去check吓。」余安安对网民提议做检查也有回复：「准备去check」。

