陈婉衡晒巴黎夜景婚照倒数三个月告别单身 腹部隆起亲解「孕味」之谜

更新时间：12:30 2025-12-09 HKT
发布时间：12:30 2025-12-09 HKT

35岁前港姐「TVB咪神」陈婉衡（Alycia）去年离巢转型为健身教练，人生同步迈向新篇章。陈婉衡今年5月宣布与圈外男友结婚，婚礼定于2026年3月，近日准人妻陈婉衡在社交平台为婚礼进行倒数，公开另一辑在巴黎拍摄的婚照，却因限时动态的一张照片，意外引发「双喜临门」的揣测。

陈婉衡铁塔下婚照充满电影感

陈婉衡昨日（8日）在IG分享一辑在巴黎拍摄的照片，是婚照之中换上晚装款式，陈婉衡的未婚夫继续穿上西式礼服，而陈婉衡则露肩兼晒好身材，二人在璀璨的铁塔下甜蜜依偎，画面充满电影感。

相关阅读：陈婉衡结婚丨陈婉衡17岁误做「小三」 曾遇占有欲极强爆肌男：日日要陪玩住家饭

陈婉衡留言三个月后的婚礼进入倒数，已急不及待成为「Mrs. Kam」：「话说呢辑相系五月嘅时候影嘅，巴黎要到差不多10点先天黑。我哋影呢个night shot嘅时候时，已经系夜晚11点，当日我哋由朝影到晚，本身影唔惯影相嘅Mr. Kam 已经攰到变咗只加菲猫，不过（摄影师）Julian好厉害，用咗15-20分钟就影晒我哋想要嘅相同片，仲capture到effiel tower一个钟头得一次嘅sparkling video。Mr. Kam表示好满意可以早啲收工」。

陈婉衡：唔好恭喜我

陈婉衡日前在IG限时动态出PO，穿上一袭墨绿色贴身长裙的她，四肢纤细，但腹部却明显隆起，散发出阵阵「孕味」。照片曝光后，引来大批网民关注，猜测陈婉衡是否「双喜临门」。不过陈婉衡火速解开谜团，在网上以英文澄清是「腹部胀气」，而非怀孕，更搞笑地请大众：「唔好恭喜我！」

相关阅读：TVB咪神陈婉衡宣布离巢好伤感 效力12年 拍《3日2夜》晒魔鬼身材成代表作

