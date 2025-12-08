第83届金球奖丨里安纳度《一战再战》对撼李炳宪《选择有罪》争夺影帝宝座　爱玛史东大热争影后

「第83届金球奖」将于2026年1月11日举行，香港时间今晚（８日）公布提名名单，日前大会公布《色欲都市》莎拉谢茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）及海伦美兰（Helen Mirren）分别获颁Carol Burnett及Cecil B. DeMille成就奖。里安纳度迪卡比奥（Leonardo DiCaprio）主演的《一战再战》获9项提名领，包括影帝、最佳电影、导演、男配角、剧本等，《Sentimental Value》及《罪人们》分别以8及7项提名紧随其后。



名导朴赞郁执导的韩片《选择有罪》更获取提名，包括最佳国际电影、音乐/喜剧电影及影帝（李秉宪），李秉宪成首位获金球奖提名的韩国演员。美韩动画《Kpop猎魔女团》亦入围2奖，分别是最佳动画及最佳票房成就电影。《浪迹天地》金像华裔导演赵婷新作《Hamnet》入围6项，包括最佳电影、导演、剧本、影后等。

「第83届金球奖」部分提名名单

剧情电影组

最佳电影

《科学怪人》

《Hamnet》

《罪人们》

《纯属伊朗意外》

《Sentimental Value》

《The Secret Agent》

最佳男主角

《Train Dreams》Joel Edgerton

《科学怪人》Oscar Isaac

《The Smashing Machine》狄维庄逊

《The Secret Agent》Wagner Moura

《罪人们》Michael B. Jordan

《弦来自低谷》Jeremy Allen White

最佳女主角

《去死吧，我的爱》珍妮花罗伦丝

《Hamnet》Jessie Buckley

《Sentimental Value》Renate Reinsve

《After The Hunt》茱莉亚罗拔丝

《Hedda》Tessa Thompson

《Sorry, Baby》Eva Victor

音乐/喜剧电影组

最佳电影

《魔法坏女巫：第二章》

《Blue Moon》

《暴蜂尼亚》

《Marty Supreme》

《选择有罪》

《一战再战》

《Nouvelle Vague》

最佳男主角

《Marty Supreme》添麦菲查洛美

《影星杰凯利》佐治古尼

《一战再战》里安纳度狄卡比奥

《Blue Moon》伊凡鹤基

《选择有罪》李秉宪

《暴蜂尼亚》Jesse Plemons

最佳女主角

《暴蜂尼亚》爱玛史东

《If I Had Legs I'd Kick You》露丝拜恩

《一战再战》Chase Infiniti

《Song Sung Blue》姬蒂赫逊

《魔法坏女巫：第二章》Cynthia Erivo

《The Testament of Ann Lee》雅曼达施菲

最佳电影男配角

《一战再战》班尼斯奥迪多路

《科学怪人》Jacob Elordi

《Hamnet》保罗麦斯卡

《一战再战》辛潘

《影星杰凯利》阿当桑迪拿

《Sentimental Value》Stellan Skarsgard

最佳电影女配角

《The Smashing Machine》艾美莉宾特

《Sentimental Value》艾丽芬宁

《魔法坏女巫：第二章》Ariana Grande

《Sentimental Value》Inga Ibsdotter Lillieaas

《凶器》Amy Madigan

《一战再战》Teyana Taylor

最佳导演

《一战再战》保罗汤玛士安德逊

《罪人们》Ryan Coogler

《科学怪人》哥连慕迪多奴

《纯属伊朗意外》约化巴纳希

《Sentimental Value》Joachim Trier

《Hamnet》赵婷

最佳剧本

《一战再战》

《Marty Supreme》

《罪人们》

《纯属伊朗意外》

《Sentimental Value》

《Hamnet》

最佳票房成就电影

《阿凡达：火与烬》

《F1电影》

《Kpop猎魔女团》

《职业特工队：最终清算》

《罪人们》

《凶器》

《魔法坏女巫：第二章》

《优兽大都会2》

最佳国际电影

《纯属伊朗意外》

《选择有罪》

《The Secret Agent》

《Sentimental Value》

《Sirāt》

《The Voice of Hind Rajab》

最佳动画

《Arco》

《「鬼灭之刃」无限城篇》

《Kpop猎魔女团》

《外星奇遇记》

《优兽大都会人2》

《爱美丽的奇幻漫游》

剧情剧集组

最佳剧集

《头号外交官》

《匹兹堡》

《众生为一》

《生活割离术》

《翻盘特工队》

《白莲会》

最佳男主角

《极乐凶间》Sterling K. Brown

《安多》Diego Luna

《翻盘特工队》加利奥文

《特遣任务》麦克路化奴

《生活割离术》Adam Scott

《匹兹堡》Noah Wyle

最佳女主角

《律师无限耆》Kathy Bates

《生活割离术》Britt Lower

《黑帮领地》海伦美兰

《最后生还者》BellaRamsey

《头号外交官》Keri Russell

《众生为一》Rhea Seehorn

音乐/喜剧剧集组

最佳剧集

《小学风云》

《大熊餐厅》

《职业枪手》

《天作不合的我们》

《破案三人行》

《斗戏影业》

最佳男主角

《天作不合的我们》Adam Brody

《破案三人行》史提夫马田

《斗戏影业》薛夫洛根

《球星翻身记》Glen Powell

《破案三人行》Martin Short

《大熊餐厅》Jeremy Allen White

最佳女主角

《天作不合的我们》Kristen Bell

《大熊餐厅》Ayo Edebiri

《破案三人行》Selena Gomez

《扑克脸》Natasha Lyonne

《星期三》Jenna Ortega

《职业枪手》Jean Smart

迷你剧/电视电影组

最佳剧集

《混纯少年时》

《都是她的错》

《黑镜》

《兽藏我心》

《死前欲望清单》

最佳男主角

《行过地狱之路》Jacob Elordi

《黑镜》Paul Giamatti

《混沌少年时》Stephen Graham

《怪物：艾德盖恩的故事》Charlie Hunnam

《黑兔》祖迪罗

《兽藏我心》Matthew Rhys

最佳女主角

《兽藏我心》嘉露儿丹丝

《黑镜》Rashida Jones

《长明河》雅曼达施菲

《都是她的错》Sarah Snook

《死前欲望清单》米雪威廉丝

《The Girlfriend》罗冰韦特

最佳剧集男配角

《混纯少年时》Owen Cooper

《晨早直播室》Billy Crudup

《白莲会》Walton Goggins

《白莲会》Jason Isaacs

《生活割离术》Tramell Tillman

《混纯少年时》Ashley Walters

最佳剧集女配角

《白莲会》Carrie Coon

《混纯少年时》Erin Doherty

《职业枪手》Hannah Einbinder

《白莲会》Parker Posey

《白莲会》Aimee Lou Wood