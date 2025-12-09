5位艺人拍拖屡传「婚讯」变「分讯」恋情无疾而终劲唏嘘 《东周刊》独家直击陈晓华朱敏瀚起暗涌

2018年港姐冠军陈晓华去年被《东周刊》独家踢爆与和TVB上位小生朱敏瀚秘密挞着，二人于西湾河筑爱巢共赋同居，一度传出婚讯，但这段情最近有暗涌。陈晓华与3届视帝郭晋安在台庆剧《金式森林》扮演忘年恋夫妻，她曾在访问上承认「爱上了」61岁的郭晋安，最新一期《东周刊》独家直击陈晓华郭晋安关系殊不简单，早前万圣节记招后，陈晓华驾车载郭晋安转场到西九文化区，下车后两人边行边「蜜蜜」斟，期间，女方还开心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飞色舞，关系殊不简单。

不少演艺圈名媛艺人拍拖多年「婚」讯变「分」讯

二人的密友表示，朱敏瀚洞悉与陈晓华的恋情出现暗涌，所以不用工作时，即抽时间陪伴，还积极出招箍实她，并施展连串攻势向陈晓华表现着紧。其中过往有不少演艺圈的名媛和艺人，拍拖多年屡传婚讯，但日子久了迟迟未有消息，最后「婚」讯变「分」讯，令人感到唏嘘。

已故赌王何鸿燊三房千金何超云在2022年被揭与高级消防队长Douglas相恋兼火速订婚，虽然二人身份地位悬殊，但获家人支持，无阻恋情发展，何超云经常在IG分享生活点滴，密密与未婚夫Douglas外游甜蜜放闪，但二人订婚近三年，迟迟未见公布婚期，到了今年8月有网民发现何超云的IG清空Douglas的合照及互动，就连去年11月庆祝拍拖1000日的纪念限时动态亦已经消失，二人最后一次公开同框，已是今年4月在谢霆锋的香港演唱会，其后何超云的家庭活动，已不见未婚夫参与，二人的恋情疑已划下句号。

朱慧敏与彭怀安最终「婚讯」变「分讯」

前港姐亚军朱慧敏（Queenie）在2011年与彭怀安（Eddie）拍拖，2015年更上载合照宣布婚讯，他曾贴上二人甜蜜合照及婚戒照片并表示：「从此以后，无论坟前或人前，由你说愿意开始，我将会用尽一生去爱你，保护你，直到老死，朱，我爱你朱慧敏Queenie。」岂料，彭怀安未有兑现承诺，他;被拍到跟索女街头亲密及过夜，最终「婚讯」变「分讯」，其后朱慧做更公开表示：「爱玩失踪的男人，算了吧！」朱慧敏亦经林盛斌介绍认识心脏科医师陈良贵，他俩在2021年结婚并育有一子一女。彭怀安在2020年，被爆出与圈外女友郑佩仪（Ivy）结婚，婚后收心养性努力工作。

姚子羚传向「的士邦」逼婚变逼分

姚子羚曾与逾亿元物业资产的「的士邦」郑子邦在2014年传出恋情，不久便大方认爱，而且经常拍拖出公开活动，两人已经发展到同居阶段，期间屡传婚讯，姚子羚多次都否认结婚传闻，称大家都很忙，但会朝着结婚的方向进发，不过姚子羚曾大赞男友虽然较为实际，偶尔亦会花心思制造浪漫惊喜，即使厨艺麻麻，但仍特地为自己入厨，或是她出埠工作回港时接机，当时她说过：「爱情唔需要轰天动地，只求细水长流。」可惜到了2018年，姚子羚突然宣布「分」讯，她表示今次是两人共同决定：「一段关系的完结并不代表就是结束～ 爱其实可以有更多不同的方式～我相信无论我们是什么关系，仍会守护、祝福对方。」其后有传逼婚是分手的原因，姚子羚与一班好姊妹拍摄《胡说八道真情假期》时，为她举行一场模拟婚礼，当时胡杏儿戴上面具扮成「的士邦」，而李施嬅则扮成「姚爸爸」拖着女儿入教堂，并对「的士邦」话：「我而家将个女交畀你，你帮我好好咁照顾佢。」接着豹嫂胡蓓蔚就扮神父，问「的士邦」是否愿意娶姚子羚为合法妻子，而姚子羚亦一脸冧爆地说：「我愿意！」有指因为女友的身边人「逼婚太紧」，令未想成家立室的「的士邦」感到功力，最后不想再拖女方时间，决定分手。

JW王灏儿与拍拖六年的叶韦彤屡传婚讯

中菲混血歌手JW王灏儿JW与拍拖超过六年的富家公子叶韦彤（Tarzan），不时在大方在社交媒体上放闪，拍拖多年屡传婚讯，直到2023年叶韦彤宣布无力偿还债务颁令破产，当时JW王灏儿曾说：「陪伴着他已经是最好！有时不需要讲太多，还有我希望保护到他，不太希望因为我是公众人物而令到他或者他的家人经常见报，所以尽量少啲讲，尽量protect他。」但到了2024年，JW王灏儿突然宣布分手，6年情玩完，其后更被网民揶揄「只能共富贵，不能共患难」，但JW王灏儿说：「外间一有标签，就忘记了我的努力，譬如我跟谁一起，过去几年就唔使做，现在就需要出返来工作，这完全是错！我一直都有工作，疫情我都还在拍剧，真的很unfair。现在我不上网看留言，因为他们根本不了解我，亦认为不需要跟所有人解释，我相信继续勤力工作，终会有人看见！」今年6月JW王灏儿被爆春风满面与神秘男子在中山行商场，原来同行的神秘男子是本地足球队公民班主兼球员王至尊（Jim Wong）。

张曦雯与拍拖8年的加拿大混血男友分手

TVB视后张曦雯（Kelly）与拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez在今年7月惊爆分手，张曦雯不单将在社交平台上与男友Mark的合照删走，双方更在IG取消了互相关注，其后她说：「谢谢大家的关心和支持，我们已经和分手一段时间了，我现在很好，期待好快会有新作品和大家见面！谢谢大家。」张曦雯跟Mark已相识12年，双方于酒吧相识，张曦雯曾指一早认定对方就是自己的理想情人，她会主动发讯息给对方，又会扮偶遇接近Mark，但到8年前双方才正式拍拖。Mark背景非常猛料，曾在美国国际级投资大行任职程式交易部副总裁，近年就在香港做环保生意。Mark又靓仔又富贵，双方曾于宝马山海天峰价值3,000万的爱巢同居，豪宅相当阔落。