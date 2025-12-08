Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AL卢瀚霆为演唱会服装提早一年备战 逾三十磅华丽重装展现超凡气势 唱《不可爱教主》感动到喊获全场合唱鼓励

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-08 HKT
发布时间：22:15 2025-12-08 HKT

由MakerVille主办一连五场的卢瀚霆（Anson Lo）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》（”《KINGDOM》”)演唱会，已于前晚（6日）在亚洲国际博览馆完成第二场演出，现场气氛炽热。演唱会以「埃及国度」为核心主题，舞台设计匠心独运，主舞台采用宏伟的金字塔结构，中央更悬挂著巨型倒转金字塔，搭配四面巨型萤幕，营造出震撼而神秘的异域国度氛围。演唱会反应热烈，尚余今、明、后三场，国度盛宴将持续引爆舞台。

Anson Lo去年启动健身计划

为完美契合「埃及」主题，Anson Lo 以多套金光闪耀的华服亮相。然而，华丽背后是实实在在的重量挑战。Anson Lo 透露，早在得知演唱会主题后，已预料到服饰将会极为「实在」。例如开场时的全身盔甲「金人」造型，以及压轴登场的露背龙尾造型，每套服饰重量逾30磅，牛仔衫 连斗篷用了13万颗水晶价值30万，为了能以最佳状态负重完成近三小时的劲歌热舞，Anson Lo 自去年起便启动健身计划，并于今年初加强训练，务求提升体能与肌耐力，敬业精神令人敬佩。

Anson Lo亲手绘制卡通图案

舞台上的Anson Lo霸气十足，舞台下的他则是心思细腻的「暖心教主」。在特别感谢「神徒」（粉丝暱称）的环节中，现场喷射出的每一颗粉色心心，都藏有他亲手绘制的卡通公仔图案。其中包括头戴皇冠、契合本次演唱会主题的Anson Lo Q版造型，每一笔划都蕴含著对粉丝们满满的爱与感谢，诚意十足，将现场温馨气氛推向高潮。

此次《KINGDOM》演唱会不仅展现了Anson Lo 为艺术全力以赴的专业态度与对粉丝的深厚情感。第2场，Anson Lo继续落力跳唱，全场神徒都落力欢呼打气，教主唱《不可爱教主》 最后一句「So I sing this song only for you」时感动到喊，心疼的神徒即时齐齐大合唱兼大叫「卢瀚霆」以送上鼓励，场面感人！尚余的三场演出，势将继续为观众带来难忘的「埃及国度」之夜。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
7小时前
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
影视圈
5小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
14小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
13小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
6小时前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
5小时前
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
饮食
9小时前