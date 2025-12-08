AL卢瀚霆为演唱会服装提早一年备战 逾三十磅华丽重装展现超凡气势 唱《不可爱教主》感动到喊获全场合唱鼓励

由MakerVille主办一连五场的卢瀚霆（Anson Lo）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》（”《KINGDOM》”)演唱会，已于前晚（6日）在亚洲国际博览馆完成第二场演出，现场气氛炽热。演唱会以「埃及国度」为核心主题，舞台设计匠心独运，主舞台采用宏伟的金字塔结构，中央更悬挂著巨型倒转金字塔，搭配四面巨型萤幕，营造出震撼而神秘的异域国度氛围。演唱会反应热烈，尚余今、明、后三场，国度盛宴将持续引爆舞台。

Anson Lo去年启动健身计划

为完美契合「埃及」主题，Anson Lo 以多套金光闪耀的华服亮相。然而，华丽背后是实实在在的重量挑战。Anson Lo 透露，早在得知演唱会主题后，已预料到服饰将会极为「实在」。例如开场时的全身盔甲「金人」造型，以及压轴登场的露背龙尾造型，每套服饰重量逾30磅，牛仔衫 连斗篷用了13万颗水晶价值30万，为了能以最佳状态负重完成近三小时的劲歌热舞，Anson Lo 自去年起便启动健身计划，并于今年初加强训练，务求提升体能与肌耐力，敬业精神令人敬佩。

Anson Lo亲手绘制卡通图案

舞台上的Anson Lo霸气十足，舞台下的他则是心思细腻的「暖心教主」。在特别感谢「神徒」（粉丝暱称）的环节中，现场喷射出的每一颗粉色心心，都藏有他亲手绘制的卡通公仔图案。其中包括头戴皇冠、契合本次演唱会主题的Anson Lo Q版造型，每一笔划都蕴含著对粉丝们满满的爱与感谢，诚意十足，将现场温馨气氛推向高潮。

此次《KINGDOM》演唱会不仅展现了Anson Lo 为艺术全力以赴的专业态度与对粉丝的深厚情感。第2场，Anson Lo继续落力跳唱，全场神徒都落力欢呼打气，教主唱《不可爱教主》 最后一句「So I sing this song only for you」时感动到喊，心疼的神徒即时齐齐大合唱兼大叫「卢瀚霆」以送上鼓励，场面感人！尚余的三场演出，势将继续为观众带来难忘的「埃及国度」之夜。

