东张西望丨葵涌天光墟2.0再现慈云山 无良阿伯执死鱼烂肉转售 垃圾变「佳肴」街坊婆婆日日买

TVB节目《东张西望》去年曾报道葵涌天光墟路边档疑售卖过期食物，有黑心摊贩以极其低廉的价格出售包括冻肉、寿司、面包、熟食等在内的过期食品，有观众称高峰期曾70档，除了「填鸭姐」和「刺身姐」之外，还有另一个婆婆经常执食物回来转售，其后食物环境衞生署展开了连串突击行动，向该些无牌小贩提出检控。

葵涌天光墟2.0再现慈云山

在今晚（8日）播出的一集，葵涌天光墟2.0再现，有观众报料有发现在慈云山有人同样捡垃圾当作正货卖，价钱更是便宜得令人难以置信。报料人称每晚7时左右，有一个「陈姓」阿伯在街市的垃圾房出现，摷出被弃置的厨余后并摆摊出售。

《东张西望》摄制队乔装街坊追访

《东张西望》摄制队乔装街坊，发现有一名阿伯摆摊出售咸水鱼，星斑售价为25元两条，另外有一部份鱼售价为25元一份，阿伯强调全部新鲜，但摄制队问鱼类的来源地，阿伯只说是海。后来有报料人士称这些是阿伯从垃圾筒执出鱼档不要的死鱼当活鱼出售：「佢呢个惯性系每晚7点左右，会喺垃圾筒摷下有冇嘢，如果冇就再睇下其他街市档，有冇其他嘢可以执，开头我唔知佢用嚟做乜，后尾先知佢原来摆喺发泡胶上面卖，呢啲全部都系人哋唔要嘅嘢，咁做系咪有问题？」

阿伯总之卖得嘅都卖

摄制队根据报料人提供的资料，发现这个阿伯确实黄昏时份出动，先在街市后门的垃圾桶摷垃圾，不过未有收获，接着再去另一地方继续摷，今次在猪肉档摷出猪肉同内脏，放心准备好的背心袋后，走到附近的公园分类。后来杂货店的店员梁先生说：「呢个陈生喺度几十年，每一日都会卖啲臭鱼同臭猪肉，来源可以系喺垃圾站，同埋喺人哋舖头唔要𠮶啲，总之卖得嘅都卖，佢自己系唔会食，佢会将唔要嘅嘢周围揼，我哋周围啲商舖个个都识佢。」《东张》发现有不少婆婆光顾陈生。明晚播出的一集，有人得知陈生出售食物的来源后，即场与陈生对质，同时亦找来陈生回应事件。

