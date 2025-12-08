COLLAR上商台宣传获大批粉丝守候 Candy甜笑回应193恋情 预告成军4周年有大计划丨独家

女团COLLAR今日（8日）上商台接受节目《叱咤乐坛》访问，宣传新歌《下次不如相信自己一次》，大批粉丝在电台外守候，她们抵达时向粉丝挥手打招呼。

Candy有经理人挡驾

《东周刊》独家揭露Candy（王家晴）与ERROR成员193（郭嘉骏）拍拖发展地下情，问Candy有关与193恋情，她闻言甜笑，经理人即挡驾表示不答了，Candy笑着说转头才讲。

COLLAR在年底乐坛颁奖礼前再推出新歌，她们表示今年各成员作多尝试和突破，2025年大家找到自己路道，新歌歌词像是今年的总结，被歌词所感动。Winka表示听这歌demo时已被感动，Marf觉得新歌像瀑布的水，冲完后又平静，待下次再冲。Ivy表示这歌是给自己听，七个傻女子将内心压抑的感受或迷惘抒发，又说一直很相信自己，却又不是很正能量，歌曲似是呈现新的自己，Marf觉得Ivy唱出少女倔强感觉。Day指歌中结他声令她感觉安定，芯駖认为先安抚自己才可安抚别人，新歌有种让她们找回自己的感觉。Gao也觉得歌曲有安抚感觉，调整自己。Candy亦感到回归平静，新歌很chill又温暖。芯駖透露新歌MV会以微电影形式拍摄，COLLAR不会亮相在MV中，让大家更能投入歌曲故事之中。Day表示以往会约朋友看MV播出，但她见到自己个样会有点尴尬，今次不会尴尬。

COLLAR想明年相约一齐去旅行

回顾COLLAR在2025年工作，她们觉得很多精彩作品，很充实，团队进一步向前行，更正面和凝聚力更强。Ivy觉得有时工作辛苦，但会像歌曲般chill和一起玩。至于2026年1月12日是成军4周年，她们表示会有礼物娱乐大家。Ivy趁机宣传新歌表示公司团队不如相信她们，笑指同事不太相信她们，Winka指公司愿意投放资源在她们身上，透露会有大计划。Marf则希望明年COLLAR七人可以相约一齐去旅行，Winka表示由她和Marf负责安排机票和酒店事宜，因她俩对酒店要求高，自称会在酒店喷消毒。她们又爆Candy不喜欢旅行，Candy即说现时喜欢。完成访问后，她们未有走近粉丝，逐一上车离开。