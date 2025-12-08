TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心

现年42岁、TVB两届视帝王浩信（Vincent），近年将事业重心转移至内地，和屡传婚变的妻子陈自瑶和女儿长时间分隔两地，积极参与剧集及综艺节目，事业发展稳步上扬。最近，他终于在内地迎来新机遇，于新电影《重出江湖》中再次担正「男一」，让期待已久的粉丝们兴奋不已。为配合角色，王浩信更特意染上一头抢眼的白金发，新造型获粉丝大赞型格十足。不过他近日就被捕捉到于楼梯上颓爆吸烟，粉丝们都怕他压力爆煲。

王浩信吸烟心事重重

近日有网民在社交平台分享了一张偶遇王浩信的照片，于照片中，王浩信身穿黑色皮褛配黑裤，将白金发束成小髻，独自一人颓然坐于楼梯间。只见他弯着腰，一手拿着点燃的香烟，另一手则盯著手机，神情落寞，木无表情的样子看似心事重重，充满负面情绪。照片曝光后，随即引来不少网民揣测，认为王浩信可能是因为重回男主角之位，感到压力过大，才会需要躲起来吸烟冷静自己，排解心中郁闷。

王浩信为新戏搏尽

不过，正当粉丝为偶像担忧之际，有眼利的网民在照片中发现了关键细节。王浩信当时手上拿着的是一部早已过时的旧式折叠手机，与他日常使用的智能手机截然不同。网民因此推断，王浩信并非真的情绪低落，而极有可能是正在拍摄电影场景，他当时的神情和动作，都只是在演绎角色。

王浩信获赞一秒入戏

这个发现让不少人大赞王浩信演技专业，「一秒入戏」，即使在镜头外也完全沉浸在角色状态中。从网民分享的其他片场照片可见，王浩信确实正在拍摄一场告别式的场景，更显清瘦，相信是为角色努力维持最佳状态。

