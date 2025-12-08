Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-08 HKT
发布时间：20:00 2025-12-08 HKT

现年42岁、TVB两届视帝王浩信（Vincent），近年将事业重心转移至内地，和屡传婚变的妻子陈自瑶和女儿长时间分隔两地，积极参与剧集及综艺节目，事业发展稳步上扬。最近，他终于在内地迎来新机遇，于新电影《重出江湖》中再次担正「男一」，让期待已久的粉丝们兴奋不已。为配合角色，王浩信更特意染上一头抢眼的白金发，新造型获粉丝大赞型格十足。不过他近日就被捕捉到于楼梯上颓爆吸烟，粉丝们都怕他压力爆煲。

王浩信吸烟心事重重

近日有网民在社交平台分享了一张偶遇王浩信的照片，于照片中，王浩信身穿黑色皮褛配黑裤，将白金发束成小髻，独自一人颓然坐于楼梯间。只见他弯着腰，一手拿着点燃的香烟，另一手则盯著手机，神情落寞，木无表情的样子看似心事重重，充满负面情绪。照片曝光后，随即引来不少网民揣测，认为王浩信可能是因为重回男主角之位，感到压力过大，才会需要躲起来吸烟冷静自己，排解心中郁闷。

相关阅读：陈自瑶疑发表「单身宣言」再惹婚变揣测：去自己想去的地方 曾疑被杨茜尧泄婚姻状况

王浩信为新戏搏尽

不过，正当粉丝为偶像担忧之际，有眼利的网民在照片中发现了关键细节。王浩信当时手上拿着的是一部早已过时的旧式折叠手机，与他日常使用的智能手机截然不同。网民因此推断，王浩信并非真的情绪低落，而极有可能是正在拍摄电影场景，他当时的神情和动作，都只是在演绎角色。

王浩信获赞一秒入戏

这个发现让不少人大赞王浩信演技专业，「一秒入戏」，即使在镜头外也完全沉浸在角色状态中。从网民分享的其他片场照片可见，王浩信确实正在拍摄一场告别式的场景，更显清瘦，相信是为角色努力维持最佳状态。
相关阅读：TVB两届视帝北上揾食艰难？赴「饭局」献唱吸金主动凑客 游走场内宾客扮睇唔到

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
6小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
12小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
8小时前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
影视圈
4小时前
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
11小时前
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
饮食
7小时前