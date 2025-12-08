朱孝天拍片回应被踢走变F3 拒绝对方3个要求被切断联系 望对手高抬贵手不要继续抹黑

台湾男神F4世纪合体却闹不和传闻，其中一员朱孝天被指因在开LIVE不慎衰多口剧透而遭言承旭、周渝民与吴建豪踢走，改以F3姿态开骚。面对种种网上传言，今日朱孝天拍片亲自回应，他首先指自己跟「相信音乐」并无合约，双方一直以一个谈论意向的方式，包括前阵子在网上分享的都是他们在谈的部分意向。朱孝天并指从几个月前他正式拒绝了「相信音乐」三个要求之后，「相信音乐」就单方面切断跟他所有联系，然后出现因为他泄密延期、因他泄密最终要忍痛割舍他等等新闻。朱孝天更无奈称自己其实跟大家一样，也是透过这些事情才知自己被退出，他并向镜头确认：「这个活动呢我肯定是不会去参与了。有一些遗憾但这边一定要跟大家讲清楚，希望大家能够明白这健事情。」

朱孝天理解F3决定

朱孝天表示F4是一个承载了一代人记忆的一个符号，但并非由合约契订而成的团体，他们之间并不存在谁必须要捆绑着谁才能做事情去演出的状况，所以对于他们三位的选择，他表示理解，因为每人对自己的生活都有自己的选择，「我们允许别人是别人，也允许自己是自己，我这边表示理解，并且献上我的祝福，我希望他们这次演出能顺利，也希望等到哪一天我们四个人的意向能够一致的时候，我们就能真正给大家带来一场青春的售后服务，希望大家还是期待，因为我也挺期待。」

朱孝天称可以随时沟通

最后，朱孝天指向「相信音乐」的艾姐，表示不理解对方现在所做的事，「如果你有不喜欢我，或者你觉得我不适任于这次演出，我觉得你是可以直接告诉我的，然后我们可以有一个配合，你没必要用这种抹黑、泼脏水的一个方式。」他续称不理解对方是希望双方展开骂战，还是希望他暴跳如雷后感觉懊悔，赶快去跟她道歉，然后希望自己再被纳入这次演出吗，他直言自己并没这个想法，并指明对方所做的事，与之前跟他所说的并不一样，「你当初跑来跟我讲，你是说希望能再集结一些大家年少时候美好的回忆，可是你现在也并没做到。」他又指如果之后还有什么需要他配合，他是开放可以随时沟通，多次希望对方高抬贵手，如果对方目的已达成就希望她好好做这次演出，他自己就回归到自己该做的事。