Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱孝天拍片回应被踢走变F3 拒绝对方3个要求被切断联系 望对手高抬贵手不要继续抹黑

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-08 HKT
发布时间：17:45 2025-12-08 HKT

台湾男神F4世纪合体却闹不和传闻，其中一员朱孝天被指因在开LIVE不慎衰多口剧透而遭言承旭、周渝民与吴建豪踢走，改以F3姿态开骚。面对种种网上传言，今日朱孝天拍片亲自回应，他首先指自己跟「相信音乐」并无合约，双方一直以一个谈论意向的方式，包括前阵子在网上分享的都是他们在谈的部分意向。朱孝天并指从几个月前他正式拒绝了「相信音乐」三个要求之后，「相信音乐」就单方面切断跟他所有联系，然后出现因为他泄密延期、因他泄密最终要忍痛割舍他等等新闻。朱孝天更无奈称自己其实跟大家一样，也是透过这些事情才知自己被退出，他并向镜头确认：「这个活动呢我肯定是不会去参与了。有一些遗憾但这边一定要跟大家讲清楚，希望大家能够明白这健事情。」

朱孝天理解F3决定

朱孝天表示F4是一个承载了一代人记忆的一个符号，但并非由合约契订而成的团体，他们之间并不存在谁必须要捆绑着谁才能做事情去演出的状况，所以对于他们三位的选择，他表示理解，因为每人对自己的生活都有自己的选择，「我们允许别人是别人，也允许自己是自己，我这边表示理解，并且献上我的祝福，我希望他们这次演出能顺利，也希望等到哪一天我们四个人的意向能够一致的时候，我们就能真正给大家带来一场青春的售后服务，希望大家还是期待，因为我也挺期待。」

朱孝天称可以随时沟通

最后，朱孝天指向「相信音乐」的艾姐，表示不理解对方现在所做的事，「如果你有不喜欢我，或者你觉得我不适任于这次演出，我觉得你是可以直接告诉我的，然后我们可以有一个配合，你没必要用这种抹黑、泼脏水的一个方式。」他续称不理解对方是希望双方展开骂战，还是希望他暴跳如雷后感觉懊悔，赶快去跟她道歉，然后希望自己再被纳入这次演出吗，他直言自己并没这个想法，并指明对方所做的事，与之前跟他所说的并不一样，「你当初跑来跟我讲，你是说希望能再集结一些大家年少时候美好的回忆，可是你现在也并没做到。」他又指如果之后还有什么需要他配合，他是开放可以随时沟通，多次希望对方高抬贵手，如果对方目的已达成就希望她好好做这次演出，他自己就回归到自己该做的事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
18小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
3小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
3小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
12小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
8小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
政情
6小时前
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」，指因传媒报道受压。王仁昌摄
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」　称因传媒报道令其受压
社会
4小时前