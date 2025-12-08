Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一智继女30岁生日曝光父女情 惊人相似度如亲生惹热议

影视圈
60岁草蜢成员蔡一智与与年轻9岁的太太周雪芳结婚19年，二人除育有一女一子外，蔡一智更将周雪芳与前夫所生的女儿Gigi视如己出，两父女的感情极佳。蔡一智昨日（7日）在社交平台分享与继女的合照，曝光Gigi已经30岁。

蔡一智继女庆祝仪式感重

蔡一智昨日在IG分享一家人的合照，除了19岁的饼印女儿蔡斐岚离港升学，未有现身外，蔡一智夫妇与细仔First Choy一同为Gigi庆祝生日。蔡一智公开的片段中，见到众人身后有星星、足球、「30」字样的气球，蛋糕上在写有「Baby G Happy 30th Birthday」，蔡一智全家更在其中一张照片中，一同做出「3」字手势，透露寿星女Gigi已经30岁。

相关阅读：蔡一智与妻庆结婚18周年！媒人竟是呢位TVB男星 当年等女方离婚展开追求

寿星女Gigi穿上粉红色西装外套捧起蛋糕，脸上挂著幸福的笑容，又获继父蔡一智作状吻贺，可见父女感情深厚。蔡一智在IG留言祝宝贝女儿生日快乐外，又写上祝女儿健康、被爱包围，更标签「#dadloveyou」。

蔡一智继女已改姓「蔡」

不少蔡一智圈中好友留言，祝贺Gigi生日外，也有网民留言，指蔡一智与继女虽然没有血缘关系，但两父女都留住一把长发，五官越来越似饼印，神情也相似，看起来如亲生父女一椒，令人啧啧称奇。而Gigi早已跟随继父姓「蔡」，过往的全家福可见到Gigi与同母异父的弟妹感情要好，相处非常愉快。

相关阅读：蔡一智强颜欢笑送18岁饼印女离港升学 曾重金栽培仔女入读全港最贵私校

