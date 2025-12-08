TVB前「天气女郎」黄婉曼嫁马主 20战终开斋喜拉头马 视后同场现身用1招抢镜

TVB前「天气女郎」黄婉曼（Icy）当年主持《晚间天气报告》时，一句「我哋一齐跳出香港」成为经典，形象深入民心。黄婉曼今年11月开心报喜，在香港中文大学修毕佛学研究文学硕士课程，而喜事更是一浪接一浪，黄婉曼老公冯柏基的爱驹「飞云」，终于打破宿命，在昨日（7日）沙田马场的赛事中，赢得第一。

黄婉曼老公爱驹二十战终尝一胜

黄婉曼的会计师兼马主老公冯柏基爱驹「飞云」，昨日在沙田马场第二场赛事中，打开在港的胜利之门，在上阵19次皆落败，终勇夺头马。黄婉曼比赛后急不及待在IG报喜，分享与「视后」好友龚嘉欣（Katy）一齐拉头马的照片，笑得非常灿烂。

黄婉曼赛后难掩兴奋之情，在IG分享喜悦，并剪辑昔日为「飞云」打气的片段。黄婉曼写道：「飞云，机会终于来了。这一天，等了好久。Proud of you #多谢支持过飞云的马迷朋友」，好姊妹龚嘉欣也有在IG限时动态转发合照，并向黄婉曼道贺。有网民错重点留言：「你同嘉欣的对脚还抢镜过只马同骑师」。

黄婉曼曾转战马圈任主持

黄婉曼2006年在香港中文大学新闻与传播学院毕业，之后加入TVB任新闻记者，黄婉曼曾转战马圈担任马会节目《放眼马世界》的客席主持，因而认识会计师兼马主冯柏基，二人拍拖两个月，于2014年闪婚，婚礼豪花逾300万，成为一时佳话。黄婉曼为丈夫诞下两女，未有放弃事业，不断进修增值，其间曾到日本修读蓝带面包课程，并斥资七位数在鲗鱼涌开设面包学校暨咖啡店，可惜在疫情打击结业。

