白安与粉丝台北台南野餐开Party 准备芫荽点心大玩互动游戏

「创作才女」白安日前发行第五张个人唱作专辑《星期八》，除了在台中、台北、高雄举办《路边野餐》新专辑巡回演唱会外，更将「路边野餐」概念带到现实生活中，邀请歌迷一起在「路边」野餐。白安早前在台南、台北举行「与白安路边野餐」活动，贴心为歌迷准备野餐垫、美食让大家不只听好音乐也能舒服自在吃美食，也吸引许多歌迷自备野餐垫与餐点到场同乐，将城市一隅变成了充满音乐与欢笑的户外派对。

歌迷背歌词滚瓜烂熟

白安今次特别带来第一张专辑中重新编曲的《Bird》。而歌迷们除了带著新专辑《星期八》到场支持，也有不少人带著白安过去的每张专辑，白安看到后也相当兴奋，立刻对歌迷表示：「等等帮你们签名！」惊喜举办起小型签名会，展现出她对歌迷的宠爱与感谢。宠粉的白安特别设计与歌迷互动游戏环节，考验歌迷对她的歌曲熟悉度与听力，夺得与她合照的机会。歌迷对歌词的熟悉程度让白安都惊呼：「我自己歌词都没背这么熟！」她更大赞粉丝：「你们真的很厉害！」



这次的路边野餐，白安晒了自己非常喜欢，最具话题性的美食「香菜」（芫荽），白安笑著说：「我是香菜狂热份子！它不是人见人爱的菜，跟我音乐蛮像的，喜欢的很喜欢，不喜欢的…我会试著让他喜欢！」除了准备许多香菜点心让歌迷品尝外，她更在现场亲手特调「香菜Mojito」给幸运的歌迷，并为特调取名为「星期八」，希望喝下这杯都能舒服又惬意，像过著星期八的日子一样。



2025年已接近尾声，白安除了向大家预祝圣诞快乐，也期许：「快过完一年重新开始的时候，都可以把不再适合的东西留在过去，明年我们一起加油、明年再见面！」期待能与大家在2026年的巡回演唱会及各个地方与大家再相聚。