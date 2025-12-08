Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴彦祖自称「老司机」教Lisa S.揸跑车 一句话曝光夫妻真实婚姻实况

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-08 HKT
发布时间：18:00 2025-12-08 HKT

51岁的吴彦祖（Daniel）与混血名模Lisa S.结婚15年，二人育有一女吴斐然（Raven），一家三口定居美国。吴彦祖近年爱上拍片放到社交平台，近日IG上的一条夫妇影片，曝光二人相处时的态度，引起网民讨论。

Lisa S.笑意盈盈

吴彦祖日前在社交平台分享的影片，见到他做起导师，指导太太Lisa S.驾驶跑车。吴彦祖与老婆Lisa S.身在美国洛杉矶，当日由吴彦祖教Lisa S.。Lisa S.在出发前已戴头盔，笑得非常灿烂，吴彦祖好加下透过太太的感受，又从旁作出鼓励。

相关阅读：吴彦祖老婆变化惊人忽然女生男相 一特征激似老公惹热议 近年传过无性婚姻

Lisa S.获老公支持，笑住回应吴彦祖著：「你会站在我身边发号施令，就像我们的婚姻一样。」而吴彦祖则笑言：「这是我唯一能对你吼的时候。」之后相视而笑。吴彦祖在片中全程以英语细心指导Lisa S.，其间有讲有笑，可见相处甜蜜。

吴彦祖做私人教练

吴彦祖留言：「和老婆一起开车，给Lisa Wu当教练，她表现得很好 #老司机」，不少网民羡慕Lisa S.有私人教练，搞笑问吴彦祖会否开班：「你太有耐心了，是个好男人」、「教得真好，这态度完全就是付费般的服务」、「吴教练，你的驾训班还招生吗？我想报名哦」等。

吴彦祖甚少戴婚戒

吴彦祖与Lisa S.于2010年结婚，2013年诞下女儿，之后未见二人再追仔，组成三口之家非常温馨。吴彦祖早年受访时，忽然语出惊人爆料，疑暗示过无性婚姻：「老实说，结婚快十年了，我的生殖器可能是全身最干净的地方。」加上吴彦祖甚少戴婚戒，近年与Lisa S.又减少曝光合照，一度传出婚变疑云。

相关阅读：香港男神混血索妻近照罕流出 过无性婚姻一度传婚变 父为赌城大亨曾恋奥斯卡影帝

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
19小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
3小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
3小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
9小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
13小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
8小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多
政情
6小时前
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」，指因传媒报道受压。王仁昌摄
张柏芝庭上哭诉「两日无瞓觉」翻看文件「饱受折磨」　称因传媒报道令其受压
社会
4小时前