吴彦祖自称「老司机」教Lisa S.揸跑车 一句话曝光夫妻真实婚姻实况

51岁的吴彦祖（Daniel）与混血名模Lisa S.结婚15年，二人育有一女吴斐然（Raven），一家三口定居美国。吴彦祖近年爱上拍片放到社交平台，近日IG上的一条夫妇影片，曝光二人相处时的态度，引起网民讨论。

Lisa S.笑意盈盈

吴彦祖日前在社交平台分享的影片，见到他做起导师，指导太太Lisa S.驾驶跑车。吴彦祖与老婆Lisa S.身在美国洛杉矶，当日由吴彦祖教Lisa S.。Lisa S.在出发前已戴头盔，笑得非常灿烂，吴彦祖好加下透过太太的感受，又从旁作出鼓励。

相关阅读：吴彦祖老婆变化惊人忽然女生男相 一特征激似老公惹热议 近年传过无性婚姻

Lisa S.获老公支持，笑住回应吴彦祖著：「你会站在我身边发号施令，就像我们的婚姻一样。」而吴彦祖则笑言：「这是我唯一能对你吼的时候。」之后相视而笑。吴彦祖在片中全程以英语细心指导Lisa S.，其间有讲有笑，可见相处甜蜜。

吴彦祖做私人教练

吴彦祖留言：「和老婆一起开车，给Lisa Wu当教练，她表现得很好 #老司机」，不少网民羡慕Lisa S.有私人教练，搞笑问吴彦祖会否开班：「你太有耐心了，是个好男人」、「教得真好，这态度完全就是付费般的服务」、「吴教练，你的驾训班还招生吗？我想报名哦」等。

吴彦祖甚少戴婚戒

吴彦祖与Lisa S.于2010年结婚，2013年诞下女儿，之后未见二人再追仔，组成三口之家非常温馨。吴彦祖早年受访时，忽然语出惊人爆料，疑暗示过无性婚姻：「老实说，结婚快十年了，我的生殖器可能是全身最干净的地方。」加上吴彦祖甚少戴婚戒，近年与Lisa S.又减少曝光合照，一度传出婚变疑云。

相关阅读：香港男神混血索妻近照罕流出 过无性婚姻一度传婚变 父为赌城大亨曾恋奥斯卡影帝