AKB48成军20年184人站台 前田敦子多次泪崩 「初代神7」独欠她

日本大堆头偶像组合AKB48自上周四起在东京武道馆举行了6场《AKB48 20th Year Live Tour 2025》20周年演唱会，在昨晚的最终场，元祖「神7」中的6位成员前田敦子、板野友美、大岛优子、小嶋阳菜、高桥南及筿田麻里子，以及前人气成员峰岸南、指原莉乃、柏木由纪等都惊喜现身。

感谢总制作人秋元康

在安歌时，以小栗有以为首的48名现役成员（包括研究生），与「神7」成员实现了梦幻的合作，演唱2006年2月发行的出道单曲《成为樱花树吧》，共184人站在舞台上。前田流下了眼泪，透露了「我果然还是要感谢秋元老师（总制作人秋元康）」的想法，又表示最初接到秋元康「请再借一次力量给AKB」时曾感到犹豫，除了现身20周年演唱会外，还会陪伴AKB走到登上跨年的《红白歌合战》，并希望之后由现役成员接棒前进。

「神7」成员又唱出她们已离开AKB才推出的歌曲《毫无根据的Rumor》，更跳唱全首歌，令fans十分惊喜。有份入选唱该曲的柏木由纪表示：「昨日收到指原发来洗澡前几乎半裸在练习的影片。」高桥南回应称：「你在现役的时候因为身边只有后辈们，没人能懂30多岁要记这只舞蹈的难处，当我们记起来后，你看起来真的超级开心。」

「神7」唯一缺席的是渡边麻友，她2017年从AKB48毕业，2020年因身体原因引退，今年5月，她被爆与舞台剧人气男星太田基裕同居。