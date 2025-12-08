Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AKB48成军20年184人站台 前田敦子多次泪崩 「初代神7」独欠她

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-08 HKT
发布时间：15:15 2025-12-08 HKT

日本大堆头偶像组合AKB48自上周四起在东京武道馆举行了6场《AKB48 20th Year Live Tour 2025》20周年演唱会，在昨晚的最终场，元祖「神7」中的6位成员前田敦子、板野友美、大岛优子、小嶋阳菜、高桥南及筿田麻里子，以及前人气成员峰岸南、指原莉乃、柏木由纪等都惊喜现身。

感谢总制作人秋元康

在安歌时，以小栗有以为首的48名现役成员（包括研究生），与「神7」成员实现了梦幻的合作，演唱2006年2月发行的出道单曲《成为樱花树吧》，共184人站在舞台上。前田流下了眼泪，透露了「我果然还是要感谢秋元老师（总制作人秋元康）」的想法，又表示最初接到秋元康「请再借一次力量给AKB」时曾感到犹豫，除了现身20周年演唱会外，还会陪伴AKB走到登上跨年的《红白歌合战》，并希望之后由现役成员接棒前进。

「神7」成员又唱出她们已离开AKB才推出的歌曲《毫无根据的Rumor》，更跳唱全首歌，令fans十分惊喜。有份入选唱该曲的柏木由纪表示：「昨日收到指原发来洗澡前几乎半裸在练习的影片。」高桥南回应称：「你在现役的时候因为身边只有后辈们，没人能懂30多岁要记这只舞蹈的难处，当我们记起来后，你看起来真的超级开心。」

「神7」唯一缺席的是渡边麻友，她2017年从AKB48毕业，2020年因身体原因引退，今年5月，她被爆与舞台剧人气男星太田基裕同居。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前