「亿万驸马」伍富桥「消失」被TVB官网除名？ 为离巢以8字回应

郭晋安、罗兰先后被发现在TVB的官方网页上消失，疑似因离巢而导致艺人资料被「下架」，郭晋安之后承认已离巢，与TVB结束多年宾主关系。而近日再有男艺人在艺员名单中「消失」，是继郭晋安、罗兰后的第三人。

伍富桥婚后减少幕前工作

有「亿万驸马」之称的伍富桥，自2022年结婚后，幕前工作大幅减少，同年又接触匹克球，兼考获教练牌，一度传出转行做体育老师。伍富桥近日被眼利网民发现消失在TVB的艺员名单，引起揣测是否已低调回复自由身。

对于在艺员名单「消失」一事，伍富桥回应传媒时称仍有合约：「其实我未离巢，仲有基本艺人合约，但可能太基本，佢就悄悄地帮我除名，但我都仲系TVB人，我仲有资格参加TVB内部嘅Pickleball比赛。」而在伍富桥「被除名」一事曝光后，今日（8日）已见到TVB官方网页的艺员名单再度出现伍富桥。

伍富桥做Pickleball教练

伍富桥3年前与娶富家女梁兆楹（Shirley）后，与太太有影皆双周围去，又不时在社交平台放闪，更不时曝光西贡相思湾5,000呎的豪宅，大晒美满幸福婚姻生活。曾有报道指伍富桥的外父有两间麻将馆，身家逾1亿，非常富有。伍富桥近年忙于打理在上环的2,000呎健身及物理治疗中心，并亲自任教。

