洪永城42岁生日被老婆Chur到尽 9字揭真实感觉 感恩平安就是福：大家守望相助

影视圈
更新时间：16:30 2025-12-08 HKT
洪永城（Tony）与梁诺妍（Inez）于2021年结婚后，同年诞下大女洪靖岚（Amber），2024年3月再添细女洪靖愉（Beryl），一家四口生活美满。由于大埔早前发生夺命火灾，12月6日踏入42岁的洪永城，未有外出与朋友大肆庆祝生日，只跟太太和两个宝贝女儿在家中低调度过。

洪永城生日又揽又锡

日前洪永城在IG分享了生日全家福及影片，照片中见到他们一家四口围坐在餐桌边，两名女儿分别坐在Tony与太太的大腿上，又揽又锡锡，齐齐唱生歌吹蜡烛，十分温馨。寿星仔洪永城写道：「最紧要齐齐整整，多谢晒大家祝福，我嘅生日愿望祝大家平安，守望相助，同埋将你嘅关怀送给更有需要嘅人。所有小朋友快高长大，珍惜平安」胡杏儿、陈敏之、张继聪、陈炜、胡定欣、姚子羚、陈自瑶等圈中好友亦有留言送上生日祝福。

相关阅读：「黄翠如冤家」细女奶嘴打孖啜 眼仔睩睩超得意 与星爸似足饼印

洪永城太太送爱的祝福

而他的太太梁诺妍也在其IG上载照片，并发文送上爱的祝福：「1206 Happy Birthday Sir！大家守望相助，帮助同关心更多有需要的人与动物，互相陪伴，珍惜每一天。同Sir一齐，简简单单，跑步同打网球，去食地道pho，一家人相亲相爱健健康康！Love you！」洪永城搞笑地隔空与太太互动，留言回应太太：「今个生日过得特别攰。」

相关阅读：TVB小生老婆惊爆入院！发烧、低血压一原因要开刀放血 产后曾持续高烧兼胸部红肿

 

 

