32岁前TVB小花摆脱官非阴霾  「魔鬼胸」撑爆超性感上衣  五官精雕细琢逆龄生长

现年32岁、有「魔鬼胸」称号的蔚雨芯（Rainky），自前年宣布离巢TVB后，便将事业重心转往商界发展。今年她牵涉官非需要出庭，但她强调自己清白，没有做过任何违法事情。近日，蔚雨芯似乎已走出官司的阴霾，重新投入工作，并在社交媒体上分享了一组火辣的工作照，其绝佳状态和逆龄美貌，旋即引发网民热烈讨论。

蔚雨芯傲人上围极吸睛

从最新发布的照片中可见，蔚雨芯正在化妆间准备，为接下来的工作打造完美造型。她身穿一件纯白色低胸紧身上衣，设计虽然简约，但性感指数爆灯。最令人瞩目的，莫过于她那「波涛汹涌」的傲人上围，在贴身剪裁的突显下，其著名的「魔鬼胸」威力尽显，深邃的事业线和饱满的胸形极度吸睛，完美地将胸前春光呈现，画面震撼。

蔚雨芯明艳照人极青春

除了身材保持得零赘肉外，蔚雨芯的脸蛋更是明艳照人。在精致的妆容下，她的皮肤显得白滑紧致，一双灵动大眼配上珊瑚色的唇妆，对著镜头时而甜笑、时而摆出自信表情，散发出浓厚的少女感，完全看不出真实年龄已经32岁，仿佛出现了「逆龄生长」。

