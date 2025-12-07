立法会选举︱汪明荃便装look出动履行公民责任 现身会展票站 场外情况大公开

今日（12月7日）是立法会换届选举投票日，新一届90名议员将由选举委员会界别、功能界别及地区直选产生。向来关心社会事务的TVB镇台之宝汪明荃（Liza姐）今早亦有前往票站投票，并在IG分享照片，履行公民责任。

汪明荃揭会展投票情况

汪明荃今日穿便装到会展投票，她站在投票站外拍照，精神奕奕，看起来心情相当不错。另一张照片可以看到现场设有清晰的指示，投票站外的秩序良好，投票过程显得相当顺畅。

汪明荃于政界资历深厚

汪明荃在演艺界地位崇高，有「阿姐」的尊称，但她同时也积极参与公职，服务社会。汪明荃曾任多项公职，包括港区人大代表及全国政协委员，在政界亦有一定资历。此外，她多年来致力推动香港粤剧艺术发展，曾担任香港八和会馆主席，现时则是香港电视专业人员协会荣誉主席及中国文学艺术界联合会香港会员总会会员。

汪明荃在1981年获选为「十大杰出青年」，2004年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章，以表扬她在演艺界的卓越成就、对公益事务的热心贡献及终身学习的精神。这次立法会选举，汪明荃亦以身作则，呼吁大家踊跃投票，选出心仪的代议士，为香港的未来作出贡献。

