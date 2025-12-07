庄思敏为胡杏儿被指是「叛变」感尴尬 爆老公是粉丝出席当结婚礼物 暂不考虑生B没注册签纸

庄思敏今年10月报喜再做人妻，与拍拖未够两年的高级督察黄耀彬（Matthew）在峇里岛举行婚礼。庄思敏今日（7日）到愉景湾出席活动，是她婚后首次见传媒，容光焕发的庄思敏指新婚生活OK，也没有太大转变，问到为何如此突然？她表示只是没有跟大家讲，与老公拍拖两年，认为低调处理比较好，又指婚礼结束后，不会再在香港搞任何仪式，但返港也有跟一些没有到当地出席的亲戚朋友食饭。对于胡杏儿出席完她的婚礼后被人指是「叛变」，庄思敏表示知道，也觉得很尴尬和不好意思：「我同杏儿老公识咗20年，不嬲都当佢系契哥，杏儿都好好，抽咗两日时间出席，同埋因为我老公系杏儿嘅fans，细细个间房有杏儿海报，所以杏儿能够出席好开心，系佢嘅一份结婚礼物，有钱都买唔到！」

庄思敏冇信心做妈妈

提到两人今次只行礼没有注册签纸，庄思敏坦言觉得没有必要，因她认为法律上的保障是因为下一代：「我哋暂时唔会考虑有下一代，所以唔一定急住要手上嘅文件（结婚证书），（冇打算要小朋友？）冇，个世界太乱，冇乜信心做妈妈，因为责任好大，见到身边嘅朋友由大肚开始要揾学校，到小朋友读书又好似自己重新读书咁，我本身读书都唔叻，我谂我应该负荷唔到呢件事。」她又指自己不是全职的妈妈，未必有足够的时间陪伴小朋友，这是不负责任的事，所以不想勉强，又谓跟老公已经有共识，但笑言很鼓励身边的朋友生小朋友，因为自己可以间中玩吓凑吓，问到下个结婚是否应该是细妹庄思明？庄思敏笑说：「真系唔知！（佢讲咗好耐。）咪系啰，我都嫁咗两次，所以唔好再俾压力佢。」她又谓结婚这方面通常是男方去想，问女仔会很尴尬，所以顺其自然，最重要的是相处舒服。

庄思敏被拖欠6位数

庄思敏现时正拍摄剧集《璀璨之城》，她指婚后的工作跟以前一样，也是周围走，笑指自己享受之余，老公也享受自己每星期有几天不在港，至于跟TVB的关系，她指是「6骚约」（一年6个骚），认为现在合作比较自由，可做自己嘢之余又可以拍剧，满意现在相处模式和合作关系。

早前庄思敏曾在社交网上呻朋友借钱不还之余，工作也被拖数，她指两方面加起来有六位数：「我到而家都未收返晒，好嬲呀，而家都努力追紧，（借得都预咗收唔返！）个个都系咁讲，咁我捐咗佢好过啦，下次讲清楚，唔好话借，我觉得借钱还钱系诚信问题，如果话我真系冇能力还系另一回事，但都OK嘅，我啲朋友都唔系话消失咗，都会同我讲迟啲或者系分期，都仲有朋友做，不过就同啲朋友讲有咩事唔好再打嚟，唔再借！」

庄思敏望网民不要对灾民造成二次伤害

而一向在社交网惹火的庄思敏，早前又再被网民翻黑历史旧帐，搞到她跟与网民开火，庄思敏笑言只是互相交流，她认为在网络世界大家都可以在网上宣泄感受，自己比较惹火，所以留言攻击性会比较强，但其实由出道以来也是这样，所以也适应：「近排开始同佢哋玩吓，见到佢哋由一开始可能仲好攻击性，到慢慢觉得好似几得意，好想睇我同佢哋嘅互动，我觉得反而分解我哋之间好多嘅误会，（系咪得你觉得得意？）我唔知㖞，我谂大家都觉得有趣，都系用嚟打发时间。」庄思敏指发生严重灾害之后这些互动也少了很多，大家也将焦点放在更需要注意的地方，她也希望网络世界能够和平和谐一点，因有很多键盘战士，在网上宣泄情绪可以不负责任，但其实这样会伤害很多人，也希望大家不要再拿悲剧来开玩笑，不要对灾民造成二次伤害：「大家做好自己本分，可以捐钱就捐钱，出力做出力，希望大家尽快可以平伏心情继续生活。」她又谓身边有朋友出现情绪问题，认为这些也值得关注，虽然这是一件很伤心的事，但若然自己情绪开始不稳定，有失眠情况就需要寻求协助，自己身边亦有很多心理学家也表示面对很多求助个案，希望大家如果留意到身边人心灵状态和健康上面有转变，也可以给予更多关心。