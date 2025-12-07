张继聪望《金童》再有谢票场：好多纪念品喺屋企 分享与男观众「麻甩佬」拥抱片段

张继聪自主演的电影《金童》上映后一直到戏院落力谢票宣传，但因大埔宏福苑五级火，《金童》有关宣传活动暂停，而张继聪有份参演的ViuTV剧集《小业主战线》曾到宏福苑取景，ViuTV已决定重新调整拍摄安排，结果有网民直言他的遭遇都几黑仔，但张继聪不觉自己黑仔，认为人生总会遇到难以想像的处境，最重要是用甚么心态去面对。

感谢阿聪教如何用心去生活

他今日（7日）就在社交平台重新为《金童》宣传，表示希望可以再有谢票场，原因是家中还有很多纪念品，更自问自答称会同戏院争取，网民纷纷留言表示支持，更有网民搞笑指为了要纪念品会再入场。张继聪又分享大埔火灾前的谢票场片段，见有男观众冲下来拥抱张继聪，旁边的谢安琪笑指没有说可以拥抱，张继聪幽默笑说：「似两个麻甩佬示爱。」男观众分享表示看完电影后，感谢张继聪教识他如何用心去生活，并指张继聪在戏中的为目标而奋斗，正是现在香港人最需要的精神。\

姜大卫当年食鸡髀肉

张继聪继续分享早前的谢票场片段，原来胡枫和姜大卫夫妇亦有去捧场，张继聪笑指他们全都是后辈，全部人都系抄姜大卫，因姜大卫是开埠以来，第一个拍拳击题材电影的人，又问他当年是不是也食白烚鸡胸操和训练2年，姜大卫闻言幽默笑说当年食鸡髀肉，不用食白烚鸡肉，又指以前「边有咁多野学，打就打架啦。」张继聪最后又向胡枫表示要与张家辉约他饮茶，胡枫笑说：「系呀，系呀。」