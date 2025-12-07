Tanya Baxter分析艺术投资市场趋势 业界顶尖顾问来港出席Hotel Artz Fair｜名人杂志

Hotel Artz Fair 2025（HAF）早前在港丽酒店圆满落幕，活动展出40位艺术家的作品，有份策划的全球500大顶尖艺术顾问Tanya Baxter和同样有作品参展的画家老公Pip Todd-Warmoth专程从英国飞到香港出席。二人均表示抵港时就像回家一样，心情难掩兴奋，更坦言艺术行业绝非外人眼中的光鲜亮丽，当中亦有不少辛酸。而活动创办人之一Terry Ma指将酒店艺术展览这种模式引入香港，是为了让买家可以购买更合适的藏品，并将艺术融入生活。 撰文：多莉

知名艺术顾问Tanya Baxter与画家丈夫Pip Todd-Warmoth情定于香港，这次来港出席艺术展，意义重大。

Tanya在现场为观众介绍了英国艺术家Jesse Grylls的作品《Cosmica》。

Tanya一直被视为西方与亚洲艺术的桥梁，她大赞HAF潜力无限，专业度高，并坦言近年艺术圈的变化甚大，「现时的投资收藏风气更强烈，人们的收藏眼光更加开阔，不同年龄层收藏家的风格鲜明，年轻的千禧世代和Z世代更倾向于收藏新兴艺术家和视觉艺术家的作品。而老一辈的收藏家仍然偏爱那些非常注重艺术性的作品，非常注重绘画过程和方法的艺术家，例如布里奇特莱利（Bridget Riley）以及大卫霍克尼（David Hockney）这类学院派艺术家。」

积极发掘栽培新血

Tanya除了专注在蓝筹作品外，她亦积极为新一代艺术家提供展示的机会，她直言：「刚毕业的艺术家最难的就是养活自己，这是非常困难。」Tanya会亲自到艺术院校发掘人才和新血，为他们创建网站，以及寻找合适的发展方向，将作品带到国际舞台，帮助他们被大众和藏家看见。

《Basquiat：两年‧四个瞬间》结合OLED电视与本地艺术家简耀宗作品，透过光影层次丰富艺术体验。

Gabangel于Hotel Artz Fair亮相，呈献简耀宗委托创作的作品，同场推出限量版ULTRAMAN「艺术扑克牌」。

问到太太积极培养新人会否很大压力？Pip笑指自己永远是太太最爱的艺术家，更认为新血涌现这种现象是一种鼓舞，「这就像乐团的传承，是一种鼓励，你必须努力工作，不能安于现状，为下一幅画作而努力。」

合拍艺坛夫妻档

二人在香港定情，Tanya亦自认是香港人，并认为这座城市塑造了她的工作态度和世界观，「Once a Hong Konger, always a Hong Konger。我回到香港就像回家一样。」Pip亦十分感激邓永锵将他带到香港开展事业并遇上自己的灵魂伴侣，他同时视Tanya为最佳工作伙伴，「我不喜欢作品与商业挂钩，Tanya在我身边为我处理作品销售和推广，令我可以百分百专注于绘画，这种感觉十分好。」在问到三个孩子会否和父母一样踏入艺术圈时，二人随即否认，「他们说绝不要步我们后尘。」

获奖摄影师黎兆明（右二）、Deep Chan（中）与潘伟贤（右一）在Hotel Artz Fair与宾客及收藏家交流。

日本金箔艺术家深沢尚宏亦有在Hotel Artz Fair展出作品。

艺术工作不是赚快钱

谈到在艺术界工作期间遇到最大的误解时，Tanya和Pip均直指在这个行业工作并没有大众眼中如此光鲜亮丽，是需要花费大量时间精力跟艺术家及藏家打交道。Tanya坦言自己并不追求单次性的合作，「如果你期望的是快速完成作品赚钱，那就错了。关键在于用真诚赢得人们的信任，令到他们在多年后仍会光顾，令藏家知道你的价格并非虚高，而是市价。除此之外，更要对画作和艺术家抱持强烈的视觉和情感上的共鸣，如果缺乏这种鉴赏力，那就毫无意义。」

土耳其艺术家Coplu站在自己的作品前，仿佛置⾝于充满活⼒的世界。

著名黎巴嫩画家Lydia Moawad亦特地来港出席Hotel Artz Fair。

促进艺术家与藏家交流

HAF的创办人之一Terry对于今次可以邀请到Tanya亲临现场，感到十分荣幸，亦希望可以透过是次活动，推广酒店艺术展览，令藏家可以买到更适合放在家中的艺术品，「我相信好少人的家像艺术展一样，是四面白色墙打白光；而酒店房的摆设和光线则更贴合家的感觉，令藏家可以更直观感受到藏品放在家中的效果。」

在酒店搞艺术展，可让藏家买到更适合放在家中的艺术品。

Hotel Artz Fair联合创办⼈Terry Ma与澳洲壁画艺术家Jamie Torpey。

除此之外，Terry亦指是次HAF邀得不少艺术家亲自到场，与参观者面对面交流，令到买家可以更清楚作品的故事，以及艺术家的创作灵感。而酒店展览的好处更是可以为海外参展者带来更高成本效益，「艺术家在酒店房摆放作品供人参观，晚上他们便会收起作品在房间休息，令他们可以节省开支和时间。」他坦言今次活动有不少的突破，包括邀得澳洲新晋壁画艺术家Jamie Torpey限时20分钟现场作画。Jamie透露是次是她在香港的「处女秀」，但战绩十分可观，售出约5幅画作，并有数个正在洽谈的委托作品。

Jamie Torpey在20分钟内即场创作，成功吸引观众⽬光。