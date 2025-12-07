Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tanya Baxter分析艺术投资市场趋势 业界顶尖顾问来港出席Hotel Artz Fair｜名人杂志

影视圈
更新时间：15:45 2025-12-07 HKT
发布时间：15:45 2025-12-07 HKT

Hotel Artz Fair 2025（HAF）早前在港丽酒店圆满落幕，活动展出40位艺术家的作品，有份策划的全球500大顶尖艺术顾问Tanya Baxter和同样有作品参展的画家老公Pip Todd-Warmoth专程从英国飞到香港出席。二人均表示抵港时就像回家一样，心情难掩兴奋，更坦言艺术行业绝非外人眼中的光鲜亮丽，当中亦有不少辛酸。而活动创办人之一Terry Ma指将酒店艺术展览这种模式引入香港，是为了让买家可以购买更合适的藏品，并将艺术融入生活。 撰文：多莉

知名艺术顾问Tanya Baxter与画家丈夫Pip Todd-Warmoth情定于香港，这次来港出席艺术展，意义重大。
知名艺术顾问Tanya Baxter与画家丈夫Pip Todd-Warmoth情定于香港，这次来港出席艺术展，意义重大。
Tanya在现场为观众介绍了英国艺术家Jesse Grylls的作品《Cosmica》。
Tanya在现场为观众介绍了英国艺术家Jesse Grylls的作品《Cosmica》。

Tanya一直被视为西方与亚洲艺术的桥梁，她大赞HAF潜力无限，专业度高，并坦言近年艺术圈的变化甚大，「现时的投资收藏风气更强烈，人们的收藏眼光更加开阔，不同年龄层收藏家的风格鲜明，年轻的千禧世代和Z世代更倾向于收藏新兴艺术家和视觉艺术家的作品。而老一辈的收藏家仍然偏爱那些非常注重艺术性的作品，非常注重绘画过程和方法的艺术家，例如布里奇特莱利（Bridget Riley）以及大卫霍克尼（David Hockney）这类学院派艺术家。」

积极发掘栽培新血

Tanya除了专注在蓝筹作品外，她亦积极为新一代艺术家提供展示的机会，她直言：「刚毕业的艺术家最难的就是养活自己，这是非常困难。」Tanya会亲自到艺术院校发掘人才和新血，为他们创建网站，以及寻找合适的发展方向，将作品带到国际舞台，帮助他们被大众和藏家看见。

《Basquiat：两年‧四个瞬间》结合OLED电视与本地艺术家简耀宗作品，透过光影层次丰富艺术体验。
《Basquiat：两年‧四个瞬间》结合OLED电视与本地艺术家简耀宗作品，透过光影层次丰富艺术体验。
Gabangel于Hotel Artz Fair亮相，呈献简耀宗委托创作的作品，同场推出限量版ULTRAMAN「艺术扑克牌」。
Gabangel于Hotel Artz Fair亮相，呈献简耀宗委托创作的作品，同场推出限量版ULTRAMAN「艺术扑克牌」。

问到太太积极培养新人会否很大压力？Pip笑指自己永远是太太最爱的艺术家，更认为新血涌现这种现象是一种鼓舞，「这就像乐团的传承，是一种鼓励，你必须努力工作，不能安于现状，为下一幅画作而努力。」

合拍艺坛夫妻档

二人在香港定情，Tanya亦自认是香港人，并认为这座城市塑造了她的工作态度和世界观，「Once a Hong Konger, always a Hong Konger。我回到香港就像回家一样。」Pip亦十分感激邓永锵将他带到香港开展事业并遇上自己的灵魂伴侣，他同时视Tanya为最佳工作伙伴，「我不喜欢作品与商业挂钩，Tanya在我身边为我处理作品销售和推广，令我可以百分百专注于绘画，这种感觉十分好。」在问到三个孩子会否和父母一样踏入艺术圈时，二人随即否认，「他们说绝不要步我们后尘。」

获奖摄影师黎兆明（右二）、Deep Chan（中）与潘伟贤（右一）在Hotel Artz Fair与宾客及收藏家交流。
获奖摄影师黎兆明（右二）、Deep Chan（中）与潘伟贤（右一）在Hotel Artz Fair与宾客及收藏家交流。
日本金箔艺术家深沢尚宏亦有在Hotel Artz Fair展出作品。
日本金箔艺术家深沢尚宏亦有在Hotel Artz Fair展出作品。

艺术工作不是赚快钱

谈到在艺术界工作期间遇到最大的误解时，Tanya和Pip均直指在这个行业工作并没有大众眼中如此光鲜亮丽，是需要花费大量时间精力跟艺术家及藏家打交道。Tanya坦言自己并不追求单次性的合作，「如果你期望的是快速完成作品赚钱，那就错了。关键在于用真诚赢得人们的信任，令到他们在多年后仍会光顾，令藏家知道你的价格并非虚高，而是市价。除此之外，更要对画作和艺术家抱持强烈的视觉和情感上的共鸣，如果缺乏这种鉴赏力，那就毫无意义。」

土耳其艺术家Coplu站在自己的作品前，仿佛置⾝于充满活⼒的世界。
土耳其艺术家Coplu站在自己的作品前，仿佛置⾝于充满活⼒的世界。
著名黎巴嫩画家Lydia Moawad亦特地来港出席Hotel Artz Fair。
著名黎巴嫩画家Lydia Moawad亦特地来港出席Hotel Artz Fair。

促进艺术家与藏家交流

HAF的创办人之一Terry对于今次可以邀请到Tanya亲临现场，感到十分荣幸，亦希望可以透过是次活动，推广酒店艺术展览，令藏家可以买到更适合放在家中的艺术品，「我相信好少人的家像艺术展一样，是四面白色墙打白光；而酒店房的摆设和光线则更贴合家的感觉，令藏家可以更直观感受到藏品放在家中的效果。」

在酒店搞艺术展，可让藏家买到更适合放在家中的艺术品。
在酒店搞艺术展，可让藏家买到更适合放在家中的艺术品。
Hotel Artz Fair联合创办⼈Terry Ma与澳洲壁画艺术家Jamie Torpey。
Hotel Artz Fair联合创办⼈Terry Ma与澳洲壁画艺术家Jamie Torpey。

除此之外，Terry亦指是次HAF邀得不少艺术家亲自到场，与参观者面对面交流，令到买家可以更清楚作品的故事，以及艺术家的创作灵感。而酒店展览的好处更是可以为海外参展者带来更高成本效益，「艺术家在酒店房摆放作品供人参观，晚上他们便会收起作品在房间休息，令他们可以节省开支和时间。」他坦言今次活动有不少的突破，包括邀得澳洲新晋壁画艺术家Jamie Torpey限时20分钟现场作画。Jamie透露是次是她在香港的「处女秀」，但战绩十分可观，售出约5幅画作，并有数个正在洽谈的委托作品。

Jamie Torpey在20分钟内即场创作，成功吸引观众⽬光。
Jamie Torpey在20分钟内即场创作，成功吸引观众⽬光。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
6小时前
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:21
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
5小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
23小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
7小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午3时半 直选投票率19.57%逼近两成 累计逾80万人投票
政情
21分钟前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
20小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
23小时前
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟｜Juicy叮
时事热话
5小时前