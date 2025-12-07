25岁「最美星二代」港大建筑系学霸再闯文学领域硕士毕业 三栖发展吸金已做业主

「最美星二代」林恺铃（Ashley）是62岁龚慈恩与前夫林炜的大女，入读大学前已涉足娱乐圈，但林恺铃一直未有放弃校园生活，于香港大学建筑学系毕业后，昨日（6日）开心分享已修毕English literature and linguistics课程，硕士毕业。

林恺铃任性拣科

林恺铃昨日在IG分享毕业靓相表示：「我硕士毕业了。两年时间，所修习的是English literature and linguistics。经常有人问起，为什么选文学？我的答案近乎任性—纯粹出于『我喜欢』。（其次，身为演员和歌手，多理解文本亦不失为一种自我修练）但这些日子在我城发生的事，却令我重新叩问：除了『我喜欢』之外，读文学还有甚么意义？」

林恺铃以前觉得文学就是艺术，是浪漫表达，是庸常生活的调味剂：「而今却愈发觉得，读文学是为了保持清醒，让我依然相信，有些东西值得追寻。」林恺铃感性道：「我不敢轻言『好故事能对抗世界』，但我深信文学不该关在象牙塔里。每一个说故事的人、每一个阅读的人，都默默承担著一份社会的重量。」

林恺铃41分入港大

林恺铃认为「学海无涯，回头是岸」，但再度选择进修，林恺铃打趣说：「三年前我学士毕业时，曾戏言引用这句话。可惜啊，我并没有回头；唯有继续往前游。」25岁的林恺铃于2018年以IB 41分的优异成绩考入香港大学建筑系，是一名学霸。

林恺铃今年初在《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》上勇夺「叱咤乐坛新力军女歌手」金奖，歌影视三栖发展的她，吸金力强。今年10月林恺铃被爆掷528万元购入大坑第一阁一个开放式单位，荣升业主。

