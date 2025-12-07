立法会选举｜刘銮雄夫妇恩爱投票 甘比挥动心意卡：投咗票未？ 揭慈善基金将长远助大火灾民

立法会换届选举今日（7日）举行，早上10时30分，富商刘銮雄与太太刘陈凯韵（甘比）乘坐7人车到达位于大坑径的投票站，两人落车时精神奕奕地跟记者打招呼讲早晨，之后他们拖著手站在票站外影相，然后在保镳陪同下进入投票站。

大刘轻拥甘比

逗留约7分钟后，已完成投票的刘銮雄与甘比离开票站，当中自行步入票站的刘銮雄改成坐著轮椅出来，期间甘比亦挥动手上的心意卡，问在场记者：「你哋投咗票未？」而刘銮雄其后就示意可站起来跟太太合照，之后他便轻拥太太，甘比则竖起拇指。甘比表示：「虽然我们心情仍然很沉重，但今天需要尽公民责任来投票，希望大家都出来，投自己心仪的人选！」

相关阅读：甘比罕谈父母背景 意外爆与刘銮雄缘份早注定早是「自己人」 与刘妈妈有一共通点深得奶奶喜爱

甘比透露慈善基金助火灾灾民

甘比补充：「刘生创办的慈善基金40年来一直致力帮助有需要人士，今次火灾亦不例外，除金钱上的捐助，我们亦派出义工协助灾民。同时，刘銮雄与陈凯韵慈善基金更加关注灾民日后的生活和精神健康，希望为他们提供更长远的服务和协助。」