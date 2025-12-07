卢瀚霆演唱会2025丨Anson Lo 认压力大每日向妈妈诉苦 幸获神徒鼓励 冧爆寄语：至少仲有我陪你哋

一连五场卢瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》昨晚（6日）在亚洲博览馆首场演出，全晚以8个不同造型现身，除了一开场的闪爆造型大露腹肌外，另一套黑金色Deep V造型就大骚胸肌，他企在狮身人面像装置上，唱出《你都有今日》，又形容这身打扮金碧辉煌，有法老王和rock & roll 的感觉，不过有神徒大叫只看到他的胸肌，当他想以「耳熟能详」介绍下一首歌时，一时口快快将「耳熟」讲成「二十」，他讲完也忍不住笑了出来。

想成为能支撑神徒的人

他换上另一个粉红色造型现身时，全场手灯都变成了粉红色，唱到《不可爱教主》时，现场喷洒大量粉红色心型纸片，纸片上更印有不同的公仔，卢瀚霆表示现场的粉红海很完美，指粉红海对他的意义很大，除了因为他喜欢粉红色，也是因为神徒穿粉红色很靓很可爱，每次见到粉红就会想起神徒，笑指神徒就像他的伴侣，大家每日都会互相关心，又说这七年因有大家陪伴，否则不会行到今日开第二次个人演唱会，「这七年经常收到你们的示爱，很多内容都很直接，好似是『我爱你，猪』，你们系边到学的？但我好受，我好钟意直接。」随即高呼「我爱你，猪」冧神徒，他续说希望成为一个充满正能量和坚强的人，因神徒经常向他发放正能量，令他也想成为能支撑神徒的人，他提到最近的状态似是回到2023年时的不安和忐忑状态，但他之所以能过度，因身边有一直支持他的神徒伴侣。

压力爆煲收神徒鼓励

Encore时，卢瀚霆表示以往都会似开派对般热闹，但这晚更想传递爱的感觉，他指一直以来都以自己的音乐和作品传递正能量，而他的能量正是来自每一位神徒，他直言近来压力很大，每日都同妈妈讲很累，但又不想她太担心，幸而在感到压力爆煲时，不时都收到神徒对他的鼓励，令他这刻才能站在台上，并寄语大家：「你们可能都在面对不同的难关和不如意事，但你永远不是孤单一个，至少还有我陪你们。」随后唱出许廷铿的《青春颂》，表示会和大家一起加油，最后以《致我》为演唱会划上句号。