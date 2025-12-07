Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Coffee林芊妤超肉感B女满月即「厌世」 戚眼藐嘴「投诉」反差萌爆灯：边个搞我pat pat

影视圈
更新时间：15:00 2025-12-07 HKT
发布时间：15:00 2025-12-07 HKT

现年36岁的林芊妤（Coffee），2018年与圈外男友翟志荣结婚，同年诞下儿子翟德彦，两公婆于2021年再度造人成功，可惜林芊妤不幸流产，直至今年5月再传来喜讯，但因检查后发现BB的第13条染色体有异常，令她一度哭成泪人，不过幸好最后无碍。直至上月林芊妤宣布已顺利诞下女儿，不经不觉，女儿日前满月，林芊妤就在其IG分享与女儿的照片，忆起自己24小时不眠不休照顾初生B女，如机械人般不断重复喂奶换尿片的日子，有感而发表示：「妈妈不易当」。

林芊妤囡囡现「厌世脸」

林芊妤以「妈妈不易当」为题，并发文写道：「由一开始怀孕不适到完成所有验血检查再怀胎九月，然后经历生育时的各种出血和痛楚，再到生育完后因荷尔蒙改变的情绪起伏和难受的胀奶，以及开始24小时照顾初生婴儿的生活，喂奶换尿片哄睡觉不停不停重复再重复，连自己的私人时间也没有了！所以......令我更想小心翼翼的爱惜他们。」并注明「满月快乐」。她亦表示已为妹妹储存脐带血及脐带组织，而妹妹的脐带血也同时适合哥哥彦彦去使用。

刚满月的B女拥有圆润饱满的面珠墩充满肉感，样子十分可爱，而且表情多多，极具镜头触觉。她戚起一边眼，嘴角向下，摆出一副趣怪的「厌世脸」，林芊妤更在相中加上「边个搞我pat pat？」句子，画面搞笑。可见B女精灵活泼，表情丰富，是个充满个性的可爱宝宝。

相关阅读：Coffee林芊妤怀二胎再出问题？腹中BB一状况超过医生建议 胎儿测DNA曾存早逝风险

林芊妤离巢后发展更佳

林芊妤曾效力TVB，2014年离巢后成功转型做KOL，开设瑜伽频道，现时已有182万订阅，IG追随者同样过百万。林芊妤2009年初出道时，曾以本名林婉霞担任TVB节目《耳分高下》「Sing之天使」雪梨，亦参与过不少剧集演出；即使当年曾发生「残厕Gathering」事件，令她广受外界评论，更一度令她失去工作，但她依然坚持开拓新事业，因此受到不少女推崇。现时她除了是自由身演员、注册瑜珈导师外，同时亦是一位人妻，以及两个孩子的母亲。

相关阅读：Coffee林芊妤宣布诞下第二胎母女平安 曾因BB或有缺陷爆喊 初生B女正面曝光超可爱


 

