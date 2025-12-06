Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢瀚霆演唱会2025丨Anson Lo闪爆骚肌 最大舞台破亚博纪录 Jeremy、Edan、吴启洋到场欣赏

影视圈
更新时间：22:30 2025-12-06 HKT
发布时间：22:30 2025-12-06 HKT

一连五场卢瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亚洲博览馆首场演出。演唱会于8时33分开场，一身金光闪闪的卢瀚霆从延伸舞台的高台上出场，与一班古埃及造型打扮的舞蹈员一起跳唱《Heartbreaker》、《EGO》及《ON》为演唱会掀序幕，衬上台上倒三角的大萤幕，完全配合「KINGDOM」主题。

充满爱和能量的演唱会

Anson Lo之后换上白马王子造型再现身舞台献唱《永顺街39号》，唱完后他跟大家打招呼，表示好开心大家能来到他第二次个人演唱会，「今次开演唱会，除了想给你见证我不同脸貌国度外，演唱会亦是一个充满爱和能量的国度，这次最特别的是舞台好大好长，更破了亚博纪录，是亚博最长和最大的舞台！」他指这是自己的私心，因舞台延伸至控制台是自己一直以来很想做的事，好想用这方法近距离见到每一位，又说要他去哪边就要看反应，即时令全场「神徒」（卢瀚霆粉丝暱称）疯狂尖叫。另外，MIRROR成员李骏杰（Jeremy）、吕爵安（Edan）及吴启洋（Phoebus）亦有到场欣赏。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
1小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
12小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
3小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
10小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
8小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
13小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
13小时前
据悉被捕男子为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然。
警国安处拘七旬翁 涉披露助查内容及发煽动言论 据悉为前民阵副召集人王岸然
突发
10分钟前
00:43
小西湾富景花园商场平台起火 街坊激动：点解唔响警钟？
突发
55分钟前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
6小时前