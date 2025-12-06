卢瀚霆演唱会2025丨Anson Lo闪爆骚肌 最大舞台破亚博纪录 Jeremy、Edan、吴启洋到场欣赏

一连五场卢瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亚洲博览馆首场演出。演唱会于8时33分开场，一身金光闪闪的卢瀚霆从延伸舞台的高台上出场，与一班古埃及造型打扮的舞蹈员一起跳唱《Heartbreaker》、《EGO》及《ON》为演唱会掀序幕，衬上台上倒三角的大萤幕，完全配合「KINGDOM」主题。

充满爱和能量的演唱会

Anson Lo之后换上白马王子造型再现身舞台献唱《永顺街39号》，唱完后他跟大家打招呼，表示好开心大家能来到他第二次个人演唱会，「今次开演唱会，除了想给你见证我不同脸貌国度外，演唱会亦是一个充满爱和能量的国度，这次最特别的是舞台好大好长，更破了亚博纪录，是亚博最长和最大的舞台！」他指这是自己的私心，因舞台延伸至控制台是自己一直以来很想做的事，好想用这方法近距离见到每一位，又说要他去哪边就要看反应，即时令全场「神徒」（卢瀚霆粉丝暱称）疯狂尖叫。另外，MIRROR成员李骏杰（Jeremy）、吕爵安（Edan）及吴启洋（Phoebus）亦有到场欣赏。