2025 AAA颁奖典礼｜IU仙气十足现身高雄世运主场馆 佐藤健、林俊杰获邀出席 观众过度兴奋红毯环节数度暂停

2025 AAA颁奖典礼（2025 Asia Artist Award）今日（6日）假高雄世运主场馆举行，典礼由主持人李俊昊及IVE成员张员瑛于下午4点登场，为典礼展开序幕。现场星光熠熠，气氛热闹。惟现场观众过于兴奋，无视工作人员的劝告，任意离开座位，导致红毯数度被逼暂停。

Stray Kids、女团IVE 登场

颁奖礼红毯部分在下午2点展开，然而由于现场观众过于兴奋不受控，导致红毯环节数度暂停，令收看直播的网友们大感无瘾。不过眼见巨星们陆续坐上高尔夫球车绕场与粉丝打招呼，才令大家再度投入盛典之中。而今年适逢是AAA颁奖礼10周年，故此大会力邀多位巨星出席是次盛事，现身红毯的明星们包括男神朴宝剑、女神IU、国际当红男团Stray Kids、人气男团TWS、大热女团IVE、女团i-dle台湾成员舒华、林润娥、惠利等红星陆续登场。而新加坡天王级歌手林俊杰，以及日本男神佐藤健都应邀出席典礼，令观众甚为惊喜！

5万名观众尖叫欢呼

直至下午4点，大会主持李俊昊和张员瑛登场，席间二人更以双人舞开场，情景浪漫。然后李俊昊先以中文向大家打招呼：「很高兴见到大家，我是李俊昊！」张员瑛随即以她甜美声线说道：「准备好一起享受了吗？」即引来现场5万名观众尖叫欢呼回应。