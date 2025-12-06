Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢瀚霆演唱会2025丨「神徒」响应Anson Lo呼吁 未有在会场摆放应援物 演唱会开场前播放收益捐赠机构感谢名单

更新时间：20:42 2025-12-06 HKT
发布时间：20:42 2025-12-06 HKT

一连五场卢瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亚洲博览馆首场演出，卢瀚霆早前为了支持大埔宏福苑受灾居民，率先捐出港币100万元，为受灾居民送上援助与温暖，其后宣布将演唱会的首场门票及专辑《KINGDOM》的盈利，悉数捐予本地募捐平台，演唱会亦将婉谢一切花篮、应援等馈赠，他呼吁大家将这份心意转化为善款，携手为受火灾影响的市民提供支援。

未如以往在会场摆放应援物

一众神徒（卢瀚霆粉丝暱称）响应呼吁，未有如以往一样在会场摆放应援物，但仍有数个打卡位让神徒拍照留念，而到来欣赏的神徒大部分都穿上黑色服装，亦有人花心思打扮，现场设有纪念品贩卖区，包括演唱会海报、手灯、T裇等，售价由80元至420元，其中售119元的ANSON LO尊属配件手灯装饰环在开骚前已经售罄。

大萤幕上留下窝心一句

在演唱会开场前，现场播放鸣谢名单，并展示将收益捐赠的机构名单，包括仁济紧急援助基金、东华三院大埔宏福苑事故爱心捐款、公益金及时雨大埔火灾援助基金，又有3间心理辅导机构的热线电话，为有需要的人提供支援，最后更留下窝心一句：「因为只有『爱』才是出口，一齐加油。」

