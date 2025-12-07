「姑爷仔」刘纬民亲解传恋白雪仙之谜：佢需要有啲人陪 望保持健康称入医院似被打劫

70年代电视小生刘纬民当年从TVB跳糟到丽的电视后，凭剧集《大家姐》饰演姑爷仔「昌少」而声名鹊起，其后在剧集《变色龙》、《天蚕变》、《奇女子》等有出色的表现，在1982年于《陈真》饰演「柳生静云」，更被视为是其演艺生涯的经典角色，不过在1985年，当红的刘纬民在拍毕《大千小传》后突然宣布退出娱乐圈，进军商界成为珠宝大亨。

刘纬民亲自解开与白雪仙绯闻谜团

退隐幕前多年的刘纬民不时与圈中好友聚会，但他曾受访表示无意复出，因为他希望摆脱艺人影子，增加合作伙伴对他的信赖度，不想令人感觉像戏子。不过近年刘纬民复出并曾在《逆天奇案2》客串，近期更进驻小红书，跟网民互动交流。早前刘纬民接受好友钟慧冰的访问，刘纬民亲自解开多年来与殿堂级粤剧名伶白雪仙（仙姐）的绯闻谜团。

刘纬民感情生活一向成谜

刘纬民的感情生活一向成谜，曾于1980年与苗可秀拍拖，但拍拖一年因性格不合而分手。早年刘纬又曾与粤剧名伶白雪仙过从甚密而传出拍拖绯闻，今次刘纬民在钟慧冰的访问上，罕谈与白雪仙的绯闻，刘纬民在访问中大方解释，当年他与楚原、何守信等一班朋友，经常到任姐家中作客，打牌、吃饭，场面热闹：「佢哋成日拉住我哋呢啲新力军同佢哋玩，𠮶阵去玩好舒服，又有饭食，摆满台送，佢哋都需要有啲人陪，任姐成日都要揾『脚』打牌，所以拉埋我哋成班人，仲有啲做粤剧啲人。」刘纬民续说：「任姐同仙姐都好锡我，好多时饮下午茶都会叫人问『刘纬民得唔得闲？』，咁我𠮶阵冇咁多戏拍，成日都好得闲，有时间咪去。不过好多时饮下午茶嘅时间都系得我一个人出，好少其他人，可能叫得多啲人咪觉得，新闻要做，先有新闻嘛，把口喺人哋度。」

刘纬民坦言希望自己身体健康

刘纬民亦被问到与苗可秀的一段情：「𠮶阵大家一齐工作，忽然间大家互相欣赏到大家的长处，又钟意玩，咪大家一齐拍拖啰。拍拖开始嘅时候，大家开心，因为大家互相欣赏大家嘅优点，但系时间可以证明啱唔啱。」保养得宜的刘纬民坦言希望自己身体健康：「喺香港我觉得真系唔病得，亦都病唔起，直头入次医院，好似畀人打劫，做个手术点样都要几十万。所以做人要先搞好自己，最紧要系开心，呢个元素最紧要，开心可以令到你个人健康、活泼，情绪又好，跟住生活习惯，饮食都留意下，学刘松仁话斋，做人最紧要就系『五得』。边五得呢？食得、瞓得、行得、屙得、讲得。」

