第一代「男神收割器」旧爱尽显好男人本色 大方接受二婚妻过去 对继女无私付出

已故赌王何鸿燊侄女、现年59岁的黎芷珊先后有过多段恋情，除了初恋情人是梁家辉外，任《430穿梭机》主持人时与郑伊健相恋，90年代又曾与邵传勇拍拖，到了2004年，黎芷珊曾与比她年轻12年的张达伦（Max）谱姊弟恋，但最后因张达伦想结婚生仔，结果二人出现意见分歧，最后2012年分手，9年情玩完。

与黎芷珊4年后，张达伦与圈外女友Kimmy结婚，翌年诞下儿子张凯硕，生活相当美满幸福。近日张达伦及太太Kimmy为ViuTV节目《不一样的爱情》担任嘉宾，张达伦透露Kimmy原来是哥哥的朋友，二人读书时期初次碰面。虽然Kimmy曾经有过一段婚姻关系并育有一女，但张达伦觉得没有问题。

相关阅读：黎芷珊跟男星旧爱一家外游 与前度囝囝一互动证视如己出 和「情敌」世纪同框合照见真实关系

张达伦不介意Kimmy曾有过一段婚姻

在节目上，张达伦透露Kimmy原来是哥哥的朋友，二人读书时期初次碰面。虽然只有一面之缘，但张达伦却已经觉得Kimmy「几正，因为Kimmy那时候正留著王菲一样的短发，非常型格，但当时因各自有另一半而不过电，后来两人回复单身，相隔10多年再重遇，并慢慢发展成恋人。当时二人各自已经历了不少，Kimmy更曾经有过一段婚姻关系并育有一女。被问到会否因此而难以跨出一步发展关系？张达伦大方地说：「我又冇谂呢啲嘢，当初我已经知道Kimmy结过婚、有个女，对于我嚟讲，咁我知架嘛，咁有乜嘢问题？如果觉得有问题，我就唔会行𠮶一步；相反如果觉得冇问题，咁点解唔尝试一下呢？」

张达伦一直视继女Chloe如己出

张达伦一直视Kimmy与前夫育有的女儿Chloe视如己出，他曾霸气表示：「对我嚟讲，我嘅家庭系『1+1+1+1』，我永远将佢当系我女。」谈到与女儿的相处，张达伦说：「对于我嚟讲，佢唔系需要一个爹哋，所以喺相处上我系佢嘅朋友，我哋第一,次见面，我系有忐忑，但系冇影响我，因为我知道只系要令佢舒服，觉得呢个人OK。佢叫我做『老窦』，因为佢爸爸系外国人，Daddy就系Daddy，佢喺啲朋友面前，都系话我系『老窦』，跟住又解释畀我知，点解叫我做『老窦』。到我哋结婚，佢都好开心，到个仔出咗世，都想畀返个责任家姐，阿仔Zachary嘅名系个女改，佢觉得系几开心嘅一件事。」

相关阅读：黎芷珊旧爱囝囝开学遇狂风暴雨！做廿四孝爸爸管接送 年花XX万供仔读国际学校