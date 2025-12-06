谢婷婷旧爱安志杰享天伦乐 大女遗传超模妈Jessica C.逆天长腿 身高直逼爸爸入行潜质爆棚

现年37岁的混血名模Jessica C. 与安志杰（Andy）育有一对仔女，分别是现年9岁的大女Tessa和7岁儿子Elvis。婚后Jessica C.随即淡出幕前，主力相夫教子，而安志杰密密拍戏赚钱养家。日前Jessica C.就在IG分享了一条一家四口的温馨短片，片中可见其饼印女儿Tessa，亦遗传了妈咪的逆天长腿，似足两姊妹，优良基因引网民大赞！

Jessica C.大女有潜质

在片中见到Jessica C.先背着儿子Elvis，随后轮到家姐代妈妈背弟弟，然后再到两姐弟分别站在妈咪左右两边，齐齐向妈咪送吻，可见一家人关系十分融洽。片中可见，大女Tessa还越大越靓女，笑容甜美，跟妈咪似足饼印，而且遗传了妈咪的逆天长腿，高度已过了爸爸安志杰的膊头，甚有当模特儿的潜质。有不少网民心心眼大赞Tessa靓女，与妈咪成个饼印：「Omg she's your twinnnnnnn」、「pretty girl Tessa」，又赞两个小孩都好可爱，并指他们是漂亮家族。

此外，今日（6日）Jessica C.亦在IG上载了一条与子女一起布置圣诞树的影片，影片中的圣诞树相当巨型，摆放在大厅中，一家人合力把装饰挂上树上。

Jessica C.生活美满

2014年，Jessica C.与自己年长11岁的动作演员的安志杰（Andy）大方认爱，翌年宣布获男友求婚成功，当时已怀孕3个月，2016年诞下大女儿Tessa。Jessica C.与安志杰于2017年到美国夏威夷补办婚礼，同年12月再宣布怀有第二胎，细仔Elvis于2018年出世，凑够一个「好」字，一家四口生活美满。

