大埔宏福苑五级火｜冯允谦社交网亲回网民 向受灾歌迷送珍藏CD

大埔宏福苑发生严重火灾事故，一众圈中艺人也为灾民送上关怀和援助，冯允谦（Jayfung）也为受灾情影响的粉丝作出暖心举动。

向2人致以最美好祝愿

事源一位网民在社交网为其受火灾影响的朋友找寻Jay在英皇时期的唱片，写道：「想问有无threads友有Jayfung英皇时期CD放售？我老友屋企烧晒一只碟都无剩... 寰亚时期碟买齐晒了，只差英皇𠮶阵啲碟，希望买齐所有碟比佢，如有有缘人放售，小妹亲自上门黎揾您买都得。」Jay见到贴文，即送出私人珍藏予对方，并予以祝福，他留言：「唔好意思咁迟覆，其实寻晚一见呢个post已经即刻同公司同事谂方法点去处理。我喺屋企揾咗好耐，终于揾返英皇时期嘅碟，我自己都系得呢几只。」Jay托公司同事转交几张珍藏唱片给对方，更请对方将他的祝福转达朋友，希望受灾情影响的朋友没事，更赞这网民为朋友做这件事真是太窝心，朋友也幸运有你，并向二人致以最美好的祝愿。