Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「特技人」峰哥网上报平安没有受伤 向杨千嬅、丁子高送赠大相架：佢哋等顺利下降才愿意离开

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-06 HKT
发布时间：17:15 2025-12-06 HKT

杨千嬅早前在红馆完成一连六场《杨千嬅Live My LIVE演唱会》，不过在进行第三场演出时却发生小插曲，特技人「峰哥」因讯号问题被滞留在舞台顶，事后杨千嬅指完骚才知对方落不到来，也称主办给予峰哥利是并建议看医生检查一下。

望尽一点绵力支持更需要的人

而峰哥今日（6日）就在社交平台出帖报平安，他贴出团队送赠大相架给杨千嬅及丁子高的合照，并指多谢大家的慰问，已检查过身体后证一切良好、没有受伤。峰哥又谓作高空特技表演前，团队及特技人已经检测好所有设备确保安全，而身上佩戴对讲机可随时沟通，而当晚设备出现问题后，团队亦马上按安全程序处理，又解释做高空特技时一定要等器材完全稳定，确认没有二次风险，才可安排下降，所以当时是依照事前安排的专业流程去处理突发意外进行。他又感谢演唱会所有团队关心及慰问，「特别系千嬅、丁先生，完成表演之后一直在台前探望及等顺利下降才愿意离开！」他指主办方之后准备了心意，但认为近期社会上有很多需要帮助的人，故最后特技团队决定把这份爱转发出去，希望尽一点绵力支持更需要的人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
7小时前
后巷遗有一滩血迹。
铜锣湾女子执纸皮遭铁通击致头骨折 昏迷命危
突发
6小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
8小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
9小时前
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
六合彩｜连续9期无人中1.2亿头奖今晚搅珠 即睇7大幸运号码（附10大投注站）
社会
5小时前
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
70年代女星湘漪息影廿载真实一面令人意想不到 曾因一事促使刘德华公开与朱丽蒨关系
影视圈
9小时前
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
19小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心
大埔宏福苑五级火｜屯门中转屋安置灾民 宝田邨街坊欢迎新朋友 手绘交通指南劲暖心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
5小时前