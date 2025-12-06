「特技人」峰哥网上报平安没有受伤 向杨千嬅、丁子高送赠大相架：佢哋等顺利下降才愿意离开

杨千嬅早前在红馆完成一连六场《杨千嬅Live My LIVE演唱会》，不过在进行第三场演出时却发生小插曲，特技人「峰哥」因讯号问题被滞留在舞台顶，事后杨千嬅指完骚才知对方落不到来，也称主办给予峰哥利是并建议看医生检查一下。

望尽一点绵力支持更需要的人

而峰哥今日（6日）就在社交平台出帖报平安，他贴出团队送赠大相架给杨千嬅及丁子高的合照，并指多谢大家的慰问，已检查过身体后证一切良好、没有受伤。峰哥又谓作高空特技表演前，团队及特技人已经检测好所有设备确保安全，而身上佩戴对讲机可随时沟通，而当晚设备出现问题后，团队亦马上按安全程序处理，又解释做高空特技时一定要等器材完全稳定，确认没有二次风险，才可安排下降，所以当时是依照事前安排的专业流程去处理突发意外进行。他又感谢演唱会所有团队关心及慰问，「特别系千嬅、丁先生，完成表演之后一直在台前探望及等顺利下降才愿意离开！」他指主办方之后准备了心意，但认为近期社会上有很多需要帮助的人，故最后特技团队决定把这份爱转发出去，希望尽一点绵力支持更需要的人。