Anson Lo今晚开骚望粉红海互相疗愈 以音乐为大家带来强大力量

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）于今晚（6日）假亚洲国际博览馆举行首场《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱会，他在开骚前于社交网分享感受，贴上一张坐在舞台上的背影照，希望以音乐为大家带来强大力量，写道：「明天便是KINGDOM第一场，坦白说，内心仍然百感交集，自己这一个岗位能做的不多，出道至今一直都想以我的作品、音乐、舞台带给大家每天生活的力量。这次的舞台并不只是我的第二次个人演唱会，更希望为大家带来强大的力量，让每一位也能建立属于自己、坚持下去的Kingdom。前辈向我说过：音乐无分界限，期望我的音乐、我的表演，能为大家心里带来一点爱，希望在粉红海之中，在我和你之中能够互相疗愈，建立多一点动力，继续一起向前行。大家一定要加油，继续多一点关怀，多一点互相鼓励，因为只有『爱』才是出口，一齐加油！」

在家浸浴放松

完成彩排后，Anson Lo在家浸浴放松一下，在凌晨时份贴相写道：「1:14AM，是日stage rehearsal + full dressed rehearsal完毕，辛苦全世界。明天show day终于来了，希望你们每一位都能够接收到满满的能量和爱，全世界一起加油﹗」