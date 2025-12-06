Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影评人之选颁奖礼丨《罪人们》共获17项提名 里安纳度狄卡比奥凭《一战再战》成影帝大热 台湾童星叶子绮凭《左撇子女孩》入围最佳年轻演员

更新时间：15:45 2025-12-06 HKT
发布时间：15:45 2025-12-06 HKT

第31届「影评人之选颁奖礼」于美国时间周五上午公布提名名单，年度话题作《罪人们》获17项提名称冠，早前扬威纽约影评人协会大奖、葛咸奖及国家评论学会大奖的《一战再战》，则以14项提名紧随其后。接着就是《科学怪人》和《Hamnet》，两片分别获得11项提名。

里安纳度狄卡比奥、添麦菲查洛美齐争奖

男主角方面，刚凭《一战再战》在国家评论学会封帝的里安纳度狄卡比奥（Leonardo Dicaprio），将与《罪人们》Michael B. Jordan、《Marty Supreme》添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）、《铁路梦影》Joel Edgerton、《Blue Moon》伊凡鹤基（Ethan Hawke）、《The Secret Agent》Wagner Moura争奖。女主角方面，柏林影展兼国家评论学会影后露丝拜恩（Rose Byrne）再凭《If I Had Legs I’d Kick You》入围，将与《暴蜂尼亚》爱玛史东（Emma Stone）、《一战再战》Chase Infiniti、《The Testament of Ann Lee》阿曼达施菲（Amanda Seyfried）、《Sentimental Value》Renate Reinsve争奖。

Ariana Grande获女配角提名

而在男女配角提名名单中，就以《一战再战》辛潘（Sean Penn）和班尼斯奥迪多路（Benicio Del Toro）双双入围，以及乐坛天后Ariana Grande凭《魔法坏女巫：第二章》获提名最为瞩目。此外，更教人惊喜的是台湾小童星叶子绮凭《左撇子女孩》入围最佳年轻演员。而《左》片亦与韩片《选择有罪》、康城影展金棕榈奖得奖片《纯属伊朗意外》及《The Secret Agent》等同入围最佳外语片。最佳动画方面，今年2大热爆动画《Kpop猎魔女团》和《优兽大都会2》均获提名。电视剧奖项方面，则以Netflix限定英剧《混沌少年时》称冠，共获6项提名。紧随其后是Netflix喜剧《天作不合的我们》，共获5项提名。最终各奖项花落谁家，将于明年1月4日在加州圣塔莫尼卡Barker Hangar举行的颁奖礼上揭晓。
 

