苏志威父女档亮相《流行都市》 25岁女儿谈吐斯文大方 样貌似足妈妈刘小慧

影视圈
更新时间：22:00 2025-12-05 HKT
发布时间：22:00 2025-12-05 HKT

草蜢成员苏志威日前带同25岁的大女苏君荞（Yumi）一同亮相TVB节目《流行都市》，大方分享Yumi的创业历程和父女间的温馨互动，场面温馨感人，尽显浓浓父爱。

苏志威女儿创立甜品事业

节目中，苏志威化身「最强后盾」，全程力撑女儿的甜品事业。Yumi自中学毕业后，便远赴日本学艺，专修甜品课程，学成归来后创立了自己的烘焙品牌。对于父母的支持，Yumi甜笑说：「佢哋会用行动支持我，例如喺我最忙嘅时候，妈妈（刘小慧）会落工场帮我手做清洁同包装，系我嘅『最强后盾』。」 苏志威坦言，女儿对事业充满热情和主见，性格成熟独立，让他非常放心。

相关阅读：刘小慧罕谈旧爱郭晋安 亲解「嫌穷」分手真相：我对得起呢段感情 为苏志威狠飞安仔？

苏君荞不靠父干勇闯甜品界

苏君荞虽然是「星二代」，但她没有选择跟随父母的步伐进入娱乐圈，反而对制作甜品情有独钟。Yumi坦言：「一开始都会有啲抗拒『星二代』呢个标签，会想靠自己嘅努力去证明实力。」她表示：「由细到大都好钟意整甜品，可以将自己嘅兴趣变成事业，系一件好幸福嘅事。」经过数年的努力，Yumi的网上甜品店经营得有声有色，更与朋友合资开设食物工场，事业发展相当不俗。苏志威在节目中大赞女儿有生意头脑，完全遗传了自己的精明基因。

相关阅读：苏志威大女越大越靓又孝顺 一部位如妈妈刘小慧倒模 遗传父亲生意头脑年轻创业

苏志威父女情深互动温馨

Yumi除了分享创业的苦与乐，更即场请爸爸苏志威中途加入受访。苏志威对女儿的手艺赞不绝口，脸上流露出满满的骄傲。网民纷纷留言大赞Yumi「叻女」，并羡慕苏志威父女间的深厚感情。这次父女档亮相，不但让观众看到苏志威慈父的一面，更让人感受到他们一家人的温馨和幸福。

