90年代性感女神大女想继承衣钵？分享生活为名晒身材为实 常除衫、「真空」上阵极豪放

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-05 HKT
发布时间：21:00 2025-12-05 HKT

90年代性感女神李婉华移民加拿大多年，与圈外人老公育有一女两子，22岁大女Natalie近来在美国留学，攻读硕士。Natalie时常在IG分享生活影片，公开在美国的求学时光，不过每次Natalie分享影片似乎主要都是晒身材。日前她在IG上载最新影片，片中同样有在镜头前脱衣的画面，未知是否想继承妈妈衣钵，做「性感女神」。

李婉华女儿爱于镜头前脱衣

Natalie在加拿大长大，作风自然较为西化，毫不吝啬地分享自己的生活。无论是与朋友出海畅游的泳装照，或是在纽约街头的随性抓拍，她都散发出健康性感美。其实翻查Natalie分享的影片，不难看到她对自己身材充满自信，经常在镜头前换衫，更不介意「真空」上阵。她日前分享的IG影片就可见她穿上浴袍，「真空」在镜前吹头发，画面相当香艳。

Natalie有演艺梦

Natalie不仅外形亮眼，更是名副其实的学霸。她早前于多伦多大学以国际关系科高等荣誉的优异成绩毕业，现时更在纽约大学攻读硕士。虽然学业成绩彪炳，但她似乎对演艺事业抱有浓厚兴趣。李婉华曾透露，女儿对唱歌、跳舞及演戏都充满热情。对于女儿是否有意入行，李婉华表示不会反对，但希望她能先完成学业，装备好自己，但就希望女儿不要选美，因为「美」不应由他们来评价。 

