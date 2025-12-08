杀手#4｜坂本浩一训练魏浚笙戒型做杀手 三大特摄片导演受港产片薰陶打匀欧美亚洲｜名人杂志

1970年出生的《杀手#4》动作指导坂本浩一，著迷于李小龙的截拳道，自细洪金宝、袁和平、成龙等港产动作片薰陶，他年少有梦，望一展拳脚。今天贵为金像奖「最佳动作设计的」的谷垣健治等人，当时到香港打拼，坂本浩一有感当地行业饱和，便只身越洋到美国发展，30年来见证「世界语言」动作电影的起落。撰文︰李志宏、摄影︰林宾尼

《杀手#4》大卫打败歌利亚

常说动作设计，该如何欣赏？坂本浩一形容动作戏分两种，一是真实，讲究技击逻辑的武术动作，一是追求视觉效果，《杀手#4》在两者之间︰有枪战，有东洋刀对决，亦有「蚊髀对牛髀」般的近身肉搏。坂本浩一初见没动作经验的魏浚笙（Jeffrey），他说︰「首先了解演员长处、短处，不能逼对方做不可能任务，而是放大其优点。Jeffrey是青春偶像，身形结实，适合拍动作片。」戏中有许多魏浚笙「大头」颓样，他拿起东洋刀，却混合西洋剑元素；枪战则是流畅度的时机掌握；另一场对战相扑手，「主角从对方膝盖等关节入手，让较小一方针对弱点攻击。」从「动作语言」中理解角色个性特质，令观众相信大卫也能打败歌利亚。

相关文章︰杀手#4｜魏浚笙首演主角做曳仔 不敢奢望电影奖项 时刻担心被淘汰｜专访

坂本浩一是三大特摄片《超人》、《幪面超人》与《超级战队》主导演代表人物。

坂本浩一担任《杀手#4》动作指导，教授魏浚笙揸枪技巧。

坂本浩一初见没动作经验的魏浚笙，说︰「Jeffrey是青春偶像，身形结实，适合拍动作片。」

向《九龙城寨之围城》致敬

《杀手#4》魏浚笙在电车上行凶，车厢狭窄，走道细长，坂本浩一请教参与《九龙城寨之围城》，熟悉香港公共交通工具尺寸的武指，后按照比例在日本搭建场地，设计近身锁技与移动路线，再由武指、替身对打，以手机拍摄后再传予香港团队，​这种「日本设计—香港演员预练—香港实景拍摄」的流程，相当少见。

坂本浩一参与《杀手#4》，他指拍摄时日本非常寒冷。

坂本浩一、谷垣健治十年前同台，在日本座谈会上谈动作片发展。

睇港产片学英文

坂本浩一从小看《超人》与《幪面超人》系列特摄剧，也视袁和平、成龙为偶像，他在高中时代加入仓田保昭创立动作特技俱乐部，89年左右团队赴香港、台湾工作，跟大岛由加里合作了多部电影，他一边做一边学，例如吊威也特技，「但在香港已经有许多日本人从事这方面工作。」当然包括谷垣健治。他有感行业饱和，便去美国求学、发展。肌肉贲张的尚格云顿红透1980、90年代，以一敌十，硬桥硬马作品受欢迎，「当时美国动作片全是大只佬天下，以Power取胜。」他初到贵境，外国人形容他矮小，有门第之见，「他们认为我打人，对方也不会倒下。」

突破点是真人动作电视剧《新恐龙战队》（Power Rangers），他是该系列90年代至2000年代的重要缔造者，把美式儿童英雄剧与港式动作结合，强调实打，摔技、飞踢、大爆炸、群战元素。重要的是他英文了得，「我不是在美国学校学，那边有间戏院专播香港电影，我每星期都去；还有租带租碟店，香港片、台湾片都有英文字幕。」他在片场兼职时，「靠听与交谈学英文。」英文了得令他无往而不利，「我去到加拿大、纽西兰、台湾、韩国等地工作都可以轻松跟别人沟通。」

坂本浩一曾任《新恐龙战队》不同岗位包括导演，动作导演、特技动作协调员等。

特摄片的香港图腾

2009年受圆谷制作公司邀请，坂本浩一回到日本执导《超人》特摄片，陆续参与东映《幪面超人》与《超级战队》系列。《幪面超人W》是其得意之作，创新非常，主角以「两位一体」，一边负责分析与指挥，一边以拳脚、摔技等在天台、工地对敌，主角配合地形作出冲刺、翻身与攻防，还有慢动作加持，「街战感」是港产动作片重要图腾。

特摄片《幪面超人W》是坂本浩一得意之作，不花巧炫技，充满香港图腾。

坂本浩一（中）与高岩成二（左） 、寺坂頼我（右）合照。高岩成二是知名皮套演员，代表作有《幪面超人》、《超级战队》等。寺坂頼我在《超人托利加》演主角真中剑吾。