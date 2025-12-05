Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨黄日华痛忆至亲离世吁发挥狮子山精神助灾民 揭香港明星足球队捐百万支援重建 

影视圈
黄日华今日出席贾思乐演唱会记者会，受访时坦言现阶段全港市民心情沉重哀伤，呼吁大家坚强面对，发挥狮子山精神，共同支援大埔宏福苑受灾居民。他相信政府将在重建路上提供充足支援，同时特别感动于年轻一代第一时间发挥爱心，迅速动员、展现出卓越的团结力和领导才能，并对此表示敬佩，对香港未来充满信心。

他亦提到，内地同胞在此次灾难中积极表示支援，体现出「一方有难，八方支援」的血脉情深，大家是中国人的血浓于水情怀，黄日华感慨道，以前香港对内地很多贡献，如今有灾难，衷心多谢内地多地同胞表示要出一分力报答香港人对他们的恩惠，最感动见到不少老人家都尽力捐款，让他深刻感受到互助之情，希望香港人继续发挥爱心大大力帮助宏福苑居民重建将来。

黄日华和梁洁华是恩爱夫妻。
黄日华仍念挂梁洁华。
黄日华经历丧妻之痛。
处于人生低谷时唯有靠和明星足球队踢波散心。
黄日华同时透露，香港明星足球队在练球前已举行默哀仪式，悼念火灾遇难者，并向消防、救护及所有救援人员致谢。球队亦捐出100万港元，用作灾后重建。他坦言明白失去亲人的痛楚，尤其灾民当时与家人通话却无法即时救援，其心情难以言喻。他鼓励生还者坚强面对，并呼吁社会各界持续陪伴与支持，让灾民明白「香港人不会丢低你们」，同行路上绝不孤单。 

