大埔宏福苑五级火丨贾思乐明年开唱收益全做慈善与捐灾民 廖安丽吁珍惜生命传递关怀

贾思乐(路易)将于明年2月15日在伊利沙伯体育馆举行《贾思乐 Happy Together Again 2026 in concert》演唱会。今日记者会上，圈中好友戚美珍、苗侨伟、陈法蓉、黄日华、韦绮珊、向海岚、李乐诗等纷纷现身支持。会上特别提及早前大埔宏福苑的五级大火，贾思乐率全场默哀一分钟，并献唱《What the World Needs Now Is Love》，以歌声寄托对伤亡者的哀思与祝福。

廖安丽代表「身前行动」表示，演唱会所有门票收益将捐予慈善机构「身前行动」及大埔火灾灾民。她认为香港人充满爱心，灾难面前各界齐心伸出援手，体现了社会的凝聚与关怀。她亦借此推广生命教育，鼓励大众珍惜眼前人，及时表达爱意，更建议要立平安纸。

陈法蓉赞香港充满爱

一众到场的艺人在台上向对大埔宏福苑灾民送上关怀。贾思乐表示上星期回港听到好多人指发生大火，自己不敢相信，然后又手持白汽球以表支持前线救援人员，以及死伤者。陈法蓉坦言好难过，好多人认为觉得香港缺乏爱，但现在充满好多爱，希望大家平安重建家园。戚美珍与老公苗侨伟均表示近星期全香港人的心情差，亦对事件感到震惊和心痛，希望逝者安息，生存下来的人尚有漫长的路慢慢渡过，希望他们坚强下去，尽快回复生活重回正轨。

贾思乐受访时坦言入行五十多年，大家很爱锡他，一呼百应来支持，今次演唱会结合慈善意义，令他更用心筹备，选曲将围绕「爱」的主题，又指其中一个环节特别感动，但暂时未能透露。廖安丽亦笑称要为贾思乐「平反」，赞其演唱会是乐坛传奇，虽然一把年纪，但仍然唱得很好，已经好有意义，所以去年一场已爆满，今年结合慈善更具意义。

丧妻海俊杰需要空间

另外，廖安丽被问及海俊杰太太病逝时，表示已联络海仔，但尊重其现阶段需要空间，不便多谈。此外，贾思乐被问及好友甘国亮健康状况时，坦言不清楚其详情，希望给予对方安静休养的时间，并致以深切慰问。

